MHP Genel Başkan Yardımcısından muhaliflere cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde Avrupa Türk Konfederasyonu başkanlığında üye çatı kuruluşları ve yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenledi.

Basına kapalı yapılan ve bir saat 20 dakika süren toplantının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, gazetecilere toplantının içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Yalçın, toplantıda Bahçeli'nin MHP tarihinden referandumla ve seçimlerle alakalı kesitleri anlattığını ve o kesitleri bugünle mukayese ederek, partinin pozisyonunu ve içinde bulunduğu durumu hatırlattığını aktardı.

"24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok"

Yalçın, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP'li muhaliflerin Ankara'daki "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasını takip edip etmediği yönündeki soru üzerine Yalçın, takip etmediğini ifade ederek, "Önemsemiyorum da ciddiye de almıyorum. Toplanabilirler, bunda bir beis yok. İnsanlar farklı düşünebilirler. Gayet normaldir. Ama MHP adına hareket edemez. Bayrağımızı, sembollerimizi kullanamazlar. Zannediyorum orası farklı bir partileşme toplantısı. Ben öyle görüyorum. İnsanlar bu konuda serbestler." dedi.

Bahçeli'nin toplantıda muhaliflere ilişkin sözlerinin sorulması üzerine Yalçın, "Diğer partilere koşuyorlar" gibi bir ifade kullandığını aktardı.

MHP'nin referandum genelgesinde yer alan "ortak çalışma" ifadesinin hatırlatılması üzerine Yalçın, genelgede zaruret olduğu takdirde bunun yapılabileceğinin yazdığını belirtti. Yalçın, "Baştan sona beraber, birlikte hareket ederiz gibi bir mana çıkmamalı. Bazen olabilir tabii ki. Ben somutlaştırmış olayım; hani Yenikapı'daki gibi bir miting olabilir mi? Bu tip şeyler de olursa olur. Yoksa 24 saat beraber çalışmak gibi bir planlama yok." diye konuştu.