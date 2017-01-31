MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı görevden alındı

Ankara'da, görevden alınan MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy, partilerinin ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini bildirdi.

Mahmut Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde MHP Genel Merkezi'nce partinin Gölbaşı ilçe yönetim kurulunun feshedildiğini belirterek, "Genel merkezimizden gelen tebligat doğrultusunda ilçe yönetim kurulumuz feshedilmiştir. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bu saatten sonra ilçe yönetim kurulu üyeliği görevinde değiliz. Gelecek arkadaşlarımız vardır, ülkemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Aksoy'un yanı sıra 18 asıl 18 yedek olmak üzere, 36 kişilik Gölbaşı MHP ilçe yönetim kurulunun tamamının görevden alındığı öğrenildi.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir.

Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz.

Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayır'da kalın” ifadelerini kullandı.