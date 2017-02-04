MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'DEN FLAŞ KARAR

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekillerini, MYK ve MDK üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini olağanüstü toplama kararı aldı.

Konya’da 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olağanüstü toplantıda, referandum süreci değerlendirilecek. 

Kararı Twitter hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantıya çağırdı. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandı.

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