MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş karar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, MYK ve MDK üyelerini olağanüstü toplama kararı aldı.
Konya’da 10-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak olağanüstü toplantıda, referandum süreci değerlendirilecek.
Kararı Twitter hesabından duyuran MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP Genel Merkezi, MYK, MDK ve milletvekillerini 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Konya Dedeman Otelinde toplantıya çağırdı. Kamuoyuna duyrulur” ifadesini kullandı.
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