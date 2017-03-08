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MHP LİDERİ HAKKINDA ÇOK SERT ELEŞTİRİ

MHP lideri hakkında çok sert eleştiri

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert çıktı.

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KRT'de Çağlar Cilara'nın Haber Merkezi isimli programına konuk olan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin psikolojik sorunları olduğunu savundu.

"Şevki Yılmaz'ın gözünün çiçeğinin tam orta noktasından öpüyorum"

Okuyan, 16 Nisan'da evet çıkacağına dair "hadis olduğunu" söyleyen Akit yazarı Şevki Yılmaz'a "Bunların Allah'ı, dini imanı yok, bunlar her şeyi Allah ile, Kur'an ile pazarlıyor. Şevki Yılmaz'ın gözünün çiçeğinin tam orta noktasından öpüyorum" yanıtını verdi.

"İlnur Çevik, Barzani'den, Erbil'den aldığın ihalelerle meşgul ol"

Referandumda "hayır" çıkması durumunda 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan "terör ortamını mumla aranacağını" söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik ile ilgili de konuşan Okuyan, "İlnur Çevik, Barzani'den, Erbil'den aldığın ihalelerle meşgul ol" dedi.

"Bahçeli'nin ciddi psikolojik sorunları var"

Okuyan, MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'a yapılan saldırıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz" sözünü de değerlendirdi. Okuyan'a göre Bahçeli'nin psikolojik sorunları var.

Okuyan, "Yarın Sinan Oğan'ın veya öne çıkmış muhaliflerin başına bir iş geldiğinde o zaman Devlet Bahçeli'nin bu sözünün ne manaya geldiğini kendisinin yargı önünde hesaba çekilmesi lazım. Ne demek hiçbir ülkücü yarım bırakmaz işini. Ne yapacaktı, Sinan Oğan'ın öldürecekti de öldüremedi onun için mi hayıflanıyorsun. Devlet Bahçeli artık rayından çıkmıştır. Çok ciddi psikolojik problemleri var" diye konuştu.

"Barzani'yi getirip kongrenizde Türkiye sizinle gurur duyuyor diye bağırtanların Allah belasını versin"

Okuyan, "Barzani denilen herifi AKP'nin kongresinde şeref konuğu yaptılar, yetmedi Türkiye seninle gurur duyuyor diye bağırttılar. Allah belanızı versin. Barzani'yi getirip kongrenizde Türkiye sizinle gurur duyuyor diye bağırtanların Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

KRT 

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