MHP liderinden referandum açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'daki hesabından referandum açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreciyle ilgili şunları söyledi;

"Yeni bir referandumun arifesindeyiz. Türk milletinin şaşmaz ve isabetli iradesi bir kez daha tecelli edecektir. Bu anı sabırla beklemeliyiz. Makyavel, "fırsat kaçırılmayacak kadar güzeldir", diyordu. Kaos kuluçkasına yatıp felaket üretmeye niyetlenenler şimdilerde fırsat kolluyor."

"Neyin fırsatı kollanıyor diye soracak olursanız, derim ki; kutuplaşmanın, krizin, kamplaşmanın, karanlığın, kavganın, kargaşanın 18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin TBMM'de kabul edilmesiyle sırayı Cumhurbaşkanı'nın onayı,peşinden de Referandum safhası alacaktır."

'CEPHELEŞME SİYASAL ÇATLAKLAR DERİNLEŞMEKTE'

"Referandum üzerinden milleti fikir ve duygu planında ayrıştırmayı amaçlayan profesyonel nifakçılar kampanyalarına çoktan başladılar. Bir yanda evet, diğer yanda hayır diyenler devamlı surette tahkim edilirken, cepheleşme ve siyasal çatlaklar da derinleşmektedir."

"PEKİ RAHATSIZLIK NİYEDİR?"

"Anayasa değişikliğindeki maksat yürürlükteki hükümet etme sistemini tıkayan, kırılmasına ve dağılmasına neden olabilecek engelleri aşmaktır. Söz ve yetki Türk milletinindir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Peki, rahatsızlık niyedir?"

"ÇAREYİ MİLLETTE GÖRDÜK"

"Toplumdaki değişim dinamiklerini fark eden siyaset aklının devlete kişilik kazandıran hukuki çerçeveyi belirlemesi doğal, hatta zorunludur. Kaldı ki bunun nihai onay mercii Türk milletidir. Çareyi vesayet odaklarında, yabancı güçlerin emellerinde değil, millette gördük. Sahip olduğumuz siyaset aklı; dağınıklığı birleştiren gücü, meseleyi kavrayan özü, nefsin azgınlığını durduran kudreti temsil etmektedir."

"ÇARPIK NİYETLERE KARŞI BÜTÜNLEŞİP NETLEŞTİK"

"Devletin ayağa düşürülmemesi, milletin arada kaynayıp gitmemesi, vatanın hür ve bağımsız olarak devamı için müdahale gerekiyordu. Yüksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaşmayla millete giden yolları araladık. Çarpık niyetlere karşı bütünleşip netleştik"

"BİZDE TABAN YOKTUR, DAVA ARKADAŞLARIMIZ VARDIR"

"Kütük yontula yontula kitap oldu da, iftirayı meslek edinmiş, isnat, itham ve ilkel dürtüleri kılavuz yapmış çevreler bir türlü uslanmadı. Bunlar diyor ki, MHP'nin tabanı ile tavanı farklı düşünüyor! Dün söylenenler bugün inkar ediliyor, keskin dönüşler oluyormuş. Tekrar hatırlatıyor, yeniden söylüyorum: Biz de taban yoktur, dava arkadaşlarımız vardır. Biz de tavan yoktur, ülkücü şuur hakimdir."

"KANDİL BESLEMELERİ, FETÖ'CÜLER, ÇEYREK AYDINLAR, CHP VE HDP'YLE BİRLİKTEDİR"

"Münkir ile mümin yan yana gelmez; ama yalanla doğruyu aynı kazana atıp Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanağadır. MHP'li görünüp, ülkücü kisvesinde dolaşan küçük bir sözde muhalif azınlık kişisel heves ve hedefleri için olmadık oyunlar içindedir. Bunlar; fitne çağcılar, elinde ülkücü kanı bulunan aydınlıkçılar, Kandil beslemeleri, FETÖ'cüler, çeyrek aydınlar, CHP ve HDP'yle birliktedir. Televizyonlarda MHP hakkında atıp tutuluyor. Gazeteleri açıp okuyorum, MHP'yi kesip biçiyorlar. Hepsi hücuma geçmiş MHP'nin üstüne oynuyor. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın;yönümüz doğru,siyasetimiz doğrudur.Şimdi şu teklifim herkes tarafından da dikkate alınmalıdır"