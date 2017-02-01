MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede saat 07.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Sancaklı'nın ölüm haberiyle ilgili hastane yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı'nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Hülya Sancaklı, Büyükçekmece'deki evinde silahla intihar girişimde bulunmuş veağır yaralı halde Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

İntihar haberini Meclis'teki Anaysa değişikliği görüşmelerinde alan Saffet Sancaklı, Başbakan Yıldırım'ın tahsis ettiği uçakla apar topa İstanbul'a gelmişti.



"ÇOCUKLARIM BENİ AFFEDİN" DİYE NOT BIRAKMIŞ



Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul polisi, Sancaklı'nın evinde bir intihar notu buldu. Hülya Sancaklı'nın notta "Çocuklarım beni affedin" diye yazdığı öğrenildi. 19 yıllık evli olan Saffet ve Hülya Sancaklı çiftinin biri kız biri erkek 2 çocuğu bulunuyor.

İL BAŞKANI DUYURDU

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “MHP Kocaeli Milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet SANCAKLI’nın eşi Hülya SANCAKLI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun…Bilgilendirme yapılacaktır.”

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan yazılı açıklamada, "14 Ocak 2017 tarihinde ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemizde ameliyata alınan Sayın Hülya Sancaklı’nın tedavisi, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde devam etmiştir. Ameliyat sonrası devam eden kritik süreç, hastanemiz Nöroşirurji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edilmiştir. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sayın Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle 01.02.2017 tarihi saat 07.35’te hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi

HÜLYA SANCAKLI KİMDİR?

27 Şubat 1966 senesinde dünyaya gelen Sancaklı'nın iki çocuğu bulunmaktadır. Hülya Sancaklı 19 yıldır MHP milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı ile evlidir.



2014 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediyesi Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyan Saffet Sancaklı seçmenlerine yaptığı bir konuşmada eşinden bahsetmiş ve "Eşim Hülya Sancaklı gönüllü öğretmenlik yapmaktadır." demişti.

