MHP referanduma neden ''Evet'' diyecek ?

MHP Osmaniye miletvekili Ruhi Ersoy 24 televizyonunda Ardan Zentürk'ün sorularını cevapladı.

MHP milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Meclis Grubu'nda referandum stratejisini ve konuşmasındaki mesajlara dikkat çekti.

"BAHÇELİ DEVLETİYLE, MİLLETİYLE BERABER OLACAĞINI İFADE ETTİ"

MHP'li Ersoy; Genel Başkanımız Bahçeli dün tarihi bir konuşma yaptı.

Tarihi günleri yaşıyor ve yapıyoruz. Sayın Bahçeli, siyasetin geldiği noktada kaçınılmaz olarak milletiyle devletiyle beraber olacağını ifade eden bir konuşma gerçekleştirdi.

"15 TEMMUZ SADECE BİR DARBE KALKIŞMASI DEĞİL..."

15 temmuz'la beraber devletin içerisinde sureti haktan gözükenlerin nasıl bir hıyanet içerisinde olacaklarını gördük. 15 temmuz sadece bir darbe kalkışması değil, ayrıca türk milli devletini yok etmek için yapılan bir hamle olarak görüyoruz.

"MHP'NİN BAŞINA TAŞ DÜŞMEDİ, MECLİS'E BOMBA DÜŞTÜ"

MHP'ye ne oldu diye soranlara söylüyoruz. MHP'nin basına taş düşmedi. Meclis'in tepesine bomba düştü

"GENEL BAŞKANIMIZ NEFSİYLE HAREKET ETMEDİ"

Devlet ele geçirilmek istendi. Bu şartlar altında şahsı husumetlerimizi nefsimizi hesaba katarak hareket edecek bir gelenekten gelmiyoruz. Genel Başkanımız Bahçeli nefsiyle hareket etmiyor.

"FORMÜL ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ"

Bütün bunları toparladığımızda ülkemizin içinde bulunduğu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkabilmesinin formülü, 18 maddelik anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiştir.

"BİZLER DE BU SÜRECİN YANINDAYIZ"

Mesele, Türk devletinin kendini yeniden yapılandırma sürecidir. Sayın Bahçeli ve ülkücü hareket olarak bizler de sonuna kadar bu sürecin yanındayız.