MHP sahaya iniyor ! İl il dolaşacaklar

MHP, referandum sürecindeki yol haritasını belirlemek için 10 - 12 Şubat tarihlerinde Konya’da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekillerini toplayacak.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; MHP yönetimi, ardından da il il dolaşarak, anayasa değişiklik paketini vatandaşlara anlatıp sorularını yanıtlayacak. Parti yönetimi anayasa değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında illerde il istişare toplantıları yapmıştı. Alınan bilgiye göre, MYK, MDK ve milletvekilleri toplantısından sonra da MHP yönetimi, il istişare toplantılarına devam edecek. Tüm Türkiye’de yapılması planlan toplantıların bazılarına Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de katılması bekleniyor. MHP, bu süreçte, özellikle AK Parti ile yan yana gelmemeye çalışacak.

‘ÖNCE ÜLKEM, SONRA PARTİM’

MHP Genel Merkezi, Konya’daki, toplantının ana gündem maddelerini ise artan terör olayları, Fırat Kalkanı operasyonu ve anayasa değişikliği ile referandum süreci olarak belirledi. Alınan bilgiye göre, toplantıda “15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğinin” mesajını verecek olan Bahçeli, “MHP’nin ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla hareket ettiğini, bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu sorunların üstesinden ancak güçlü bir yönetimle gelebileceğine” dikkat çekecek. Bahçeli’nin “mevcut Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’ya aykırı hareket etmesinin devamı halinde Türkiye’nin kaos ve krizden kurtulma şansının olmayacağı ve bölünmeye doğru gideceğine” de işaret etmesi bekleniyor. MHP Lideri, parti olarak devletin ve milletin bekasını güçlendirmek, geleceğini güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla üzerine düşen görevi yapacakları mesajını da verecek.