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''MHP TABANININ %80'İ 'HAYIR' DİYOR''

''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''

Manisa'da konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel anketlere göre %34'ün kesin 'Evet', %42'nin ise kesin 'Hayır' dediğini söyledi.

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Manisa'da Haziran Hareketi tarafından Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda referandum 'hayır' konulu panel düzenlendi. Haziran Hareketi Manisa Temsilcisi Bilal Kılıç'ın moderatörlüğünde düzenlenen panele CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş konuşmacı olarak katıldı.

"Yüzde 32-34 kesin evet diyecek"

Panelde konuşan CHP Milletvekili Özgür Özel, son anketlere göre 'Hayır' oylarının önde olduğunu söyledi.CHP'li Özel'in konuşmasından başlıklar şöyle:

"Anketlere göre yüzde 41 kesin 'hayır' diyor. Yüzde 32-34 var, kesin 'evet' diyecek. 'Kararımı değiştirebilirim' diyenler üzerinden baktığımızda onların önemli bir kısmının 'evet'e daha yakın olduğunu görüyoruz. Mesele yüzde 16'lık bir kararsızın ne diyeceğinde geliyor düğümleniyor. Anayasa Komisyonu'na giderken taslak, yüzde 43 'evet' yüzde 41 'hayır'. Komisyon, meclis süreci, ama burada komisyonda ve mecliste bizim yaptıklarımız kadar Barolar Birliği'nin meclisin kapısına kadar yürüyüp biber gazı yemesinden tutun Birleşik Haziran'ın sosyal medyada, sokakta, her yerde ve toplumdaki tüm dinamikleri cesaretlendiren enerjisi ve neşesi, 'hayır' cephesinde yer alan herkesin inanması, içeriği konuşması, sesi yüksek de olsa sempatisi yüksek söylemleri sonucunda ve meclisteki mücadelenin sonucunda iş bir anda değişti. Yüzde 43 olan 'evet' 41'e, 41'de olan 'hayır' yüzde 46'ya yükseldi. 2 puan gerideydik, 4 ila 6 puan ileriye geçtik. Bizim yüzde 41'imizi yeniden ikna etme gibi bir derdimiz yok. Bizim doğru bir dil, yüksek bir motivasyon ama hiç kimseyi ötekileştirmeden, korkutmadan, üzmeden kaygılandırmadan 'hayır'a ikna etmek gibi bir görevimiz var."

"MHP tabanının yüzde 80'inin 'hayır' diyecek"

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye rağmen MHP tabanının yüzde 80'inin 'hayır' diyeceğini savunan Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz gecesi 'Bu Allah'ın bir lütfu' sözünü belki de bu salona Türkiye'de bundan önce defalarca iktidar partisine oy vermiş kişilerin bile kafasının karışık olmasına, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, hem de disiplinli bir lider partisi olarak görülen bir partinin tabanının yüzde 80'inin bu meseleye 'hayır' diyor oluşuna ve aslında AKP ile çok benzer siyasi geleneklerden gelen sağdaki partilerin dahi 'Okumazsak hayır' ama içeriğini okuyunca bu taslağa 'evet' demesine bakarak herhalde şunu söylemek mümkün.

"Bu referandum hepimiz için Allah'ın bir lütfudur. Bu referandumda 15 yıldır kendi hegemonyasını kuran, kendi hegemonik dilini ele geçirdiği devlet imkanlarıyla besleyen, sizin doğrunuzun 2.5 televizyon kanalında, yaşatmak ve gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz üç dört gazetede ifade edilirken; onların 47 televizyon kanalı, 25 gazetesiyle kendi yanlışlarını anlatmaya çalıştıkları bir süreçten sonra şimdi işler ne olursa olsun onlar için ters gidiyor."

DHA
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