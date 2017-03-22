MHP teşkilatı kararını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet diyoruz" dedi.

MHP Samsun İl Başkanlığı 16 Nisan'da yapılacak olan referandum çalışmaları kapsamında Alaçam ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. MHP Alaçam İlçe Teşkilatı'nda düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Bafra İlçe Başkanı Abdurrahman Çamaş, Alaçam İlçe Başkanı Erdinç Gül ve il yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Bu anayasa Türk'ün anayasasıdır. Bu anayasanın altında 48 yıllık şerefli mazisi olan MHP'nin ve ömrünü bu millete adamış büyük devlet adamı liderimizin imzası vardır. Tüm ülküdaşlarımız ve Türk milleti rahat olsun. Bu anayasa rejimi de, üniter yapıyı da, ilk 4 maddeyi de, bayrağı da, Türklüğü de, devletin bekasını da güvence altına alan, Cumhurbaşkanı'nın sorumlu ve yargılanabilir olmasını sağlayan, devletin yönetim sorunlarını sona erdiren bir anayasadır. Biz ülkücüler bizi bugüne kadar hiç utandırmamış liderimizin emrinde 16 Nisan'dan sonra 2019 seçim çalışmalarına başlayacağız. Aramıza fitne ve fesat sokmak isteyenlere inat daha çok birbirimize sarılacağız" diye konuştu.

Yeni anayasa içeriği ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise, "Dün milli ve üniter devlet yapımız tartışılıyordu. Başkanlık, özerklik, özyönetim pazarlıkları gündemdeydi. Bugün ise MHP, federatif yapıyı esas alan bir başkanlık sistemi, rejim değişikliği ve bölünme gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran bir süreci başlatmış, hatta sonlandırmıştır. Bu yüzden biz MHP olarak Türkiye'nin diriliş ve toparlanması için şahsa veya partiye değil, Türkiye'ye "evet" diyoruz. Tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki iddialar, hem mevcut sistemdeki sorunları göz ardı eden, hem de yeni sistemin getirdiği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz iddialardır. Yeni anayasayla birlikte, Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenecektir. Böylece yürütme, yasama ve yargı karşısında hesap verebilir hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Usta sözlerini şöyle tamamladı: "Evet ile Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslam'ın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye'nin prangalarını sökecektir. Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet diyoruz."