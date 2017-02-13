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MHP'DE 4 İSME İHRAÇ TALEBİ

MHP'de 4 isme ihraç talebi

MHP'de Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan, İsmail Ok, ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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MHP yönetimi tarafından referandumda "hayır" diyeceğini açıklayan Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan, İsmail Ok ve Nuri Okutan'ı ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin referandumda "hayır" oyu vereceğini açıklayan MHP'li milletvekilleri için "ihraç" istediği siyaset kulislerinde konuşuluyordu.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan, tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

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