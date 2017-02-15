MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !

MHP'de referandum öncesi eski vekil Durmuş Yılmaz ile genel merkez arasında anket krizi yaşanıyor. Durmuş Yılmaz'ın MHP seçmeninin yüzde 80'i referandumda 'hayır' diyecek sözlerine genel merkezden hızlı bir yanıt geldi.

MHP'de 'hayır'cı kanatta yer alan eski Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın açıkladığı referanduma anketi sonuçları MHP Genel Merkezi'ni çılgına çevirdi.



Durmuş Yılmaz'ın, MHP seçmeninin yüzde 80'inin referandumda hayır oyu vereceği yönündeki açıklamalarına yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan'dan geldi. Ayhan, "Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin kendisini kandırılmış hissettiği algısını hangi çalışma ve araştırmaya dayanarak ifade etmektedir. Kamuoyuna bunları açıklamak zorundadır" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Yılmaz'ın ismini vermeden yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin kendisini kandırılmış hissettiği algısını hangi çalışma ve araştırmaya dayanarak ifade etmektedir. Kamuoyuna bunları açıklamak zorundadır" dedi.

ÇAPSIZLIKLARININ FATURASINI...

Ayhan'ın, Durmuş Yılmaz'ı kastederek yaptığı açıklamasında dikkat çeken bölümler şöyle:

"Bu sevdanın kutsallığını anlamayıp, kendi kişisel ve siyasi kariyerleri için bu kutlu harekete yanaşmış, aman basın duymasın, ben bu işe nasıl girdim, diyenler, kendi çapsızlıklarının faturasını Milliyetçi Hareket Partisine kesmekten geri durmayanlar bugün malum bazı basın yayın organlarında yer alan açıklamalarına şahit oluyoruz.

Bir dönem Merkez Bankası başkanlığı da yapmış olan, siyasi bedelini 57. Hükümetin ödediği politikalardan nemalanarak şahsi kariyerini bina edenler, memleketin menfaati için elini taşın altına koymayan, 2001 yılında 57. hükümetin getirdiği Merkez Bankası Bağımsızlığı İlkesini, 2015 yılında siyasete adım atmadan önce hatırlamayanlar, siyasette vefayı değil, iftirayı benimseyenler, Milliyetçi Hareket Partisi karşıtlığını hatta düşmanlığını benimsemiş bulunmaktadır.

TEK BİR KATKISI YOK, AHKAM KESİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve siyasi arenada Milliyetçi Hareket Partisinin politikalarına tek bir katkı sağlamayanlar, şimdilerde hiçbir zaman idrakına varamadığı ve bunu da o dönem canlı yayınlarda söylemekten çekinmediği, Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamelerini ve parti programını ağzına dolamış ahkam kesmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisinde taban değil dava arkadaşlığı olduğunun idrakına varamayanlar, peşinden koştukları şürekânın bütün desteklere rağmen yüzde 20 fire verdiğinin bile fakında değildir.

Partimize geldiği günden itibaren ‘ben siyasetten hiç anlamam, nasıl girdim ben bu işe’ diyen birinin, bugün kalkıp da 'MHP seçmeni kendini aldatılmış hissediyor ve kendimi de aldatılmış hissediyorum' şeklinde beyanatlar vermesi kendisinin nasıl bir algı operasyonuna alet edildiğinin kanıtıdır.

Milliyetçi Hareket Partililer mağdur olduğunda hiçbir rahatsızlık duymayan ve beyanat verme gereği hissetmeyen, ancak fetöcü ve bölücülerin üzerine gidildiğinde rahatsız olmalarına anlam vermekte güçlük çekiyoruz.

KURNAZCA VE DÜŞMANCA

Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamelerindeki politikalarının hangisinden vaz geçtiğini veya hangilerinden taviz verildiğini söylemeden kurnazca ve düşmanca taban hakkında görüş beyan edilmesi çirkin saptırma ve hilaf-ı hakikattir.

Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin kendisini kandırılmış hissettiği algısını hangi çalışma ve araştırmaya dayanarak ifade etmektedir. Kamuoyuna bunları açıklamak zorundadır.

Genel anlamda siyasi kariyere iftira ve riya ile başlamak haysiyetli bir iş olmadığı gibi atılan ilk oltaya takılmak da siyasi kariyerde niyetin halis olmadığının göstergesidir."

DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

MHP eski Uşak Milletvekili ve Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz, referandum sürecinde MHP yönetiminin tavrını şu sözlerle değerlendirmişti:

“MHP seçmeni ile temas ettiğimde onların kendilerini aldatılmış hissettiklerini görüyorum. Ben de kendimi aldatılmış hissediyorum. Ben 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde köy köy, kasaba kasaba dolaştım. Ama seçim bildirgemizde ne söylediysek şimdi tersi oluyor. Ve insanlar bana, ‘Geldiniz, bizim köyümüzde böyle söylediniz ama şimdi tam tersini yapıyorsunuz’ diyorlar. Benim şu an o insanlara verecek cevabım yok, çok zor durumdayım.