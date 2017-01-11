MHP'DE BİR ŞOK İSTİFA DAHA

MHP'de bir şok istifa daha

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık istifa dilekçesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Işık, MHP Ankara İl Başkanlığı'na yazdığı dilekçe ile tüm görevlerinden istifa etti. Özgür Işık istifa dilekçesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Milliyetçi Hareket Partsini'nin, ülkemizin temel dinamiklerine zarar verecek, mevcut parlamenter sistemi yerinden edecek bir Anayasa pakedine evet demesi 47 yıllık siyasi geçmişimiz ile bağdaşmamaktadır.” denilen istifa dilekçesinde, “Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği de anlaşılamamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Özgür Işık’ın istifa dilekçesinde yazanlar şöyle:

"Mensubu olmaktan her daim gurur duyduğum bu davamızın, yaşanan bu süreçte içinde bulunduğu durumun vicdam ve ülkülerim nezdinde kabul etmem maalesef mümkün kılınmamaktadır. Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, Ülkücü hareketin gökkubbesi Milliyetçi Hareket Partisi'nin adı ne olursa olsun (Başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı vs.) Anayasa değişiklik teklifine evet demesinin Ülkücü hareketin mensuplarının gönlünde çok derin bir yara açtığı aşikardır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize emaneti bu kutlu davanın siyasi oluşumu Milliyetçi Hareket Partsini'nin, ülkemizin temel dinamiklerine zarar verecek, mevcut parlamenter sistemi yerinden edecek bir Anayasa pakedine evet demesi 47 yıllık siyasi geçmişimiz ile bağdaşmamaktadır. Düne kadar bu teklifin karşısında duran fikirlerimizin bugün neden değiştiği de anlaşılamamaktadır. Amacımız ve gayemiz fikrimizin iktidar olması için gerektiğinde makam, mevki derdi içinde olmayarak ülküdaşlarımızın kardeşlik hukukunu, ortak aklı ve meşvereti hakim kılmaktır. İstifam, herhangi bir şekil ve surette fikrimizden, partimiz ve davamızdan zerre farklılışmaya sebebiyet verecek mülahazalardan uzaktır.

Bu bağlamda Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda mevcut tüm görevlerimden istifa ettiğim hususunda, gereğini bilgi ve takdirlerinize arz ederim.

Özgür IŞIK

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