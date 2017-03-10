SON DAKİKAÜST DÜZEY İSİMLERİ TAŞIYAN HELİKOPTER E-5'E DÜŞTÜ !
  • MHP'yi TBMM dışında bırakan anket
  • İSTANBUL'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ
  • Rus askerleri PKK'lı teröristlerle göbek attı
  • ORC araştırma son referandum anketi
  • Ankara'da kalaşnikoflu saldırı: 2 ölü

MHP'DE İHRAÇ DEPREMİ ! 4 İSİM PARTİDEN ATILDI

MHP'DE İHRAÇ DEPREMİ ! 4 İSİM PARTİDEN ATILDI

MHP'de İsmail Ok, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın ihracına karar verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP'de, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile parti üyesi Sinan Oğan partiden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ok, Halaçoğlu, Okutan ile Oğan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyasının müzakere edildiğini bildirdi.

Öztürk, müzakereler sonucunda bugün yapılan gizli oylamayla Ok, Halaçoğlu, Okutan ve Oğan'ın tüzüğün 78/4-(e) ve (h) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

MHP'nin parti tüzüğünün 78. maddesi "Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller"i kapsıyor. Tüzüğün 78. maddesinin 4. fıkrası ise "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller"i sıralıyor. Buna göre 4-e ve 4-h bentleri şöyle:

"4-e. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mani olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek. 4-h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek."

645
-
Ormanlık alanda seks kavgasıOrmanlık alanda seks kavgası
Kılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktıKılıçdaroğlu’nu çeviren kişi AK Partili çıktı
FETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındıFETÖ'den tutuklu babasını görmeye gitti, gözaltına alındı
Hanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözlerHanife'den Nihat Doğan'a çok sert sözler
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
Terörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildiTerörist PKK'nın Sincar'a saldıracağı iddia edildi
''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti''Nagehan Alçı'yi öldüreceğim'' dedi polis alarma geçti
Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !
10 yıl hapse çarptırıldı, haberin başlığını sordu10 yıl hapse çarptırıldı, haberin başlığını sordu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS