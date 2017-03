MHP'DE İHRAÇ DEPREMİ ! 4 İSİM PARTİDEN ATILDI

MHP'de, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile parti üyesi Sinan Oğan partiden ihraç edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve parti üyesi Sinan Oğan'ın partiden ihraç edilmesine karar verdi.



MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün 11, 79 ve 81'inci maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Ok, Halaçoğlu, Okutan ile Oğan hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyasının müzakere edildiğini bildirdi.



Öztürk, müzakereler sonucunda bugün yapılan gizli oylamayla Ok, Halaçoğlu, Okutan ve Oğan'ın tüzüğün 78/4-(e) ve (h) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.



MHP'nin parti tüzüğünün 78. maddesi "Disiplin Cezalarını Gerektiren Haller"i kapsıyor. Tüzüğün 78. maddesinin 4. fıkrası ise "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller"i sıralıyor. Buna göre 4-e ve 4-h bentleri şöyle:



"4-e. Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozacak ve Genel Başkan, Genel Sekreter ve bunlardan sonra hiyerarşide bulunan görevlilere ve parti organlarına karşı ağır disiplinsizlik teşkil edecek veya manevi şahsiyetlerini rencide edecek ya da parti faaliyetlerini önemli surette aksatacak, partinin gelişmesine mani olacak davranışlarda ve faaliyetlerde bulunmak veya başkalarını böyle davranış ve faaliyetlere ikna ve teşvik etmek. 4-h. Üyelik ve delege olmaktan kaynaklanan haklarını kötüye kullanmak suretiyle kasten Partiye zarar vermek."