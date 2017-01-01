MHP'de kriz ! Mahkemelik oluyorlar

Manisa'nın MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisini komplo kurmakla suçladığını ileri sürdüğü partisinin Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk hakkında ceza ve tazminat davası açacağını söyledi. Öztürk de Ergün'e sosyal medya üzerinden cevap vererek, kendisinin de dava açacağını belirtti.

Manisa'da MHP İl Başkanı Erkan Öztürk'ün kendisine komplo kurulduğu iddialarıyla ilgili açıklamasında, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü de hedef göstermesi, ortalığı karıştırdı. İl Başkanı Erkan Öztürk, başkanlığa atandığı günlerde kendisinin tatilde çekilmiş ve enerji içeceğini içki gibi gösteren fotoğrafların, genel merkeze ve 40 adrese eş zamanlı gönderildiğini söyleyip, karalama kampanyası yapıldığını iddia etti. Bu açıklamalarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ü işaret eden Öztürk'e, Cengiz Ergün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, kendisine kurulan komplo iddiası ile ilgili olarak yapmış oldukları basın açıklamasında şahsımı da bu çirkin olayla ilişkilendirmeye çalışmış, almış olduğu duyumları gerekçe göstererek, "iddialar doğruysa Cengiz Ergün ihraç edilir. MHP'nin Manisa'daki 1 numaralı ismiyim. Uç beyliği benim olduğum makam" gibi makamına yakışmayan ifadeler kullanmıştır. Ben, mensubu olmaktan gurur duyduğum, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Her şeyden önce, işgal ettiğimiz makamların gerektirdiği olgunluğa kendisini davet etmek isterim. MHP İl Başkanlığı görevini işgal eden bir kimsenin, aynı partiye mensup Büyükşehir Belediye Başkanı'nı doğruluğunu ortaya koymadan, nereden geldiği dahi belli olmayan bir takım söylenti ve duyumlara istinaden böylesi kesinlikle tasvip etmediğimiz çirkin bir olayla ilişkilendirip, bir de bunu basın açıklaması şeklinde, yerel bir televizyon kanalına açıklama yapmak suretiyle duyurmasını esefle kınıyorum. Kaldı ki, aynı açıklamada "İşlem FETÖ kokuyor" diyerek, konu ile ilgili yaptığı şikayet üzerine dosya ile ilgilenen savcının FETÖ'den açığa alınan bir savcı olduğu ifade edilerek "işin sonu FETÖ de olsa Cengiz Ergün'e de dayansa önemli değil" denilerek bir terör örgütü ile şahsımı manasızca ilişkilendirmeye çalışmıştır. Akla ziyan bu açıklamaların kendisine fayda sağlamayacağı ortadadır."

"SİYASİ VE YARGISAL BEDELİ OLACAKTIR"

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk hakkında ceza ve tazminat davası açacağını duyuran Ergün, "Buna karşılık üzülerek belirtmek isterim ki, bu pervasız tutumlar partimize zarar verecektir. Hakkımda böylesi asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atan Erkan Öztürk'ün şahsında gerekli ceza ve tazminat davalarının açılabilmesi için bugün itibariyle talimatımı verdim. Ayrıca partimizin üst ve disiplin kurullarını konu hakkında bilgilendirdik. Konuyu yargının ve partimiz karar mercilerinin takdirine bırakıyorum. Böylesi akıl yoksunu cüretsiz tavırların muhakkak ki bir siyasi ve yargısal bedeli olacaktır" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk de sosyal medya hesabından karşılık verdi, dava açacağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI