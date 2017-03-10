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MHP'DE O İLİN YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

MHP'de o ilin yönetimi görevden alındı

MHP Genel Merkezi'nin Malatya il yönetimini görevden aldığı öğrenildi.

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MHP Genel Merkezi tarafından Malatya İl yönetiminin görevden alındığı öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel merkezi akşam saatlerinde Malatya İl Başkanlığı yönetimini fesh etti. Genel merkezin bu kararının ardından İl Başkanı Mehmet Erdem'in görevi aynı binada yer alan Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya'ya devrettiği belirtildi.

MHP Malatya İl Başkanlığına henüz bir atamanın yapılmadığı öğrenilirken, görevden alınan Mehmet Erdem ve yönetiminin, yarin sabah parti binasında bir basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

İHA
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