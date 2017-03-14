MHP'de toplu istifa

MHP Keçiborlu İlçe Başkanı Rüstem Burunkaya ve 9 kişilik Yönetim Kurulu üyelerinin imzasının bulunduğu istifa dilekçesi bugün MHP İl Başkanlığı'na gönderildi. İstifa dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin gerek genel merkez, gerekse il bazındaki yaşanan sıkıntılar bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Keçiborlu'daki üyelerimiz ve partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla yapmış olduğum istişareler sonucu bu yaşananlardan büyük rahatsızlık duyulduğunu görmekteyiz. Ayrıca teşkilatımıza bu güne kadar yeterince destek verilmemiştir. Bu şartlar altında görevimizi sürdüremeyeceğimiz kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle istifa ediyoruz. İstifalarımızın kabulü konusunda gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederiz."