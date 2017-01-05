MHP’den Atila Kaya açıklaması

MHP'den yapılan açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila KAYA, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Devlet Bahçeli’nin “Başkanlık Anayasası”na evet diyeceğini açıklamasının ardından MHP’deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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