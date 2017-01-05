MHP’DEN ATİLA KAYA AÇIKLAMASI

MHP’den Atila Kaya açıklaması

MHP, Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın istifasının kabul edildiğini açıkladı.

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MHP'den yapılan açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atila KAYA, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. İstifası Genel Merkezimizce kabul edilmiştir” denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Devlet Bahçeli’nin “Başkanlık Anayasası”na evet diyeceğini açıklamasının ardından MHP’deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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