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MHP'DEN ERDOĞAN PANKARTI

MHP'den Erdoğan pankartı

MHP Batman İl Başkanı Mehmet Açık, Almanya ile yaşanan diplomatik kriz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amaçlı pankart astı.

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MHP Batman İl Başkanı Mehmet Açık, Türk bakanların programını iptal eden Almanyaya tepki göstermek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek amacıyla parti binasına, "Ey Almanya, Ey Nazi kafalı Nemrut beyinli zihniyet, Türkiye ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yalnız değildir. Reis arkandayız, yanındayız" yazılı pankart astı.

Açık, Almanya'nın yaptığının demokrasi dışı bir hareket olduğunu belirterek, "Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin bakanlarının programlarını iptal etmek ne devlet geleneğine ne de Almanya gibi büyük bir ülkeye yakışıyor. Biz Almanya'yı büyük diye biliyorduk ama halen küçük bir zihniyettedirler. Bunlar halen Nazi kafalıdırlar. Biz bu pankartı Reisi Cumhurumuza destek amaçlı astık" dedi.

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Akit

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