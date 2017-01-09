MHP'den "fire" iddialarına yanıt

MHP Anayasa görüşmelerinde oyunu açıklayanlar dışında milletvekillerinden fire beklemiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “34 milletvekili birlikte hareket edecek. Olan fire oldu, başka olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişikliği bugün Meclis Genel Kurul’u gündemine geliyor. Gözler ilk oylamada alınacak sonuçlarda olacak. Çünkü üzerinde uzlaşarak teklifi Meclis gündemine getiren AK Parti ile MHP’nin fire verip vermeyeceği, iki parti milletvekillerinin oylarının toplamı 345 ettiği halde, oylamada 330 sayısının altına düşülüp düşülmeyeceği merak konusu.



“Bahçeli’nin yolu yolumuzdur”



Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesinden sonra milletvekili sayısı 39’a düşen MHP’de Yusuf Halaçoğlu, Atilla Kaya, İsmail Ok, Kadri Koçdemir ve Nuri Okutan’ın hayır oyu vereceği biliniyor. MHP yönetimine göre bu isimler dışında partiden hayır oyu çıkmayacak.

Al Jazeera’nin görüştüğü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin geçen hafta yaptığı “Meclis’te de evet diyeceğim, sandıkta da” sözlerini hatırlattı ve “Bahçeli’nin oyu oyumuzdur, yolu yolumuzdur”dedi. Yalçın'a göre 34 milletvekili birlikte hareket edecek.



Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler sonunda milletvekillerinin oylarının 330’u aşması durumunda yeni sistem halka sorulacak. Yani referandum yapılacak. Bunun için Ankara’da beklenti Nisan ayında sandık başına gidilmesi.



MHP bu süreçte tabanına getirilmek istenen sistemi, MHP’nin neden böyle bir inisiyatif aldığını anlatacak. Hatta bu doğrultuda çalışmalar Kasım ayı sonu itibarıyla başladı. Hem partinin girdiği il ve ilçe kongreleri sürecinde tabana bu konuda bilgi veriliyor hem de bazı illerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Bugüne kadar Bursa, İstanbul, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Kocaeli, Zonguldak, Muğla ve Denizli’de bir başkanlık divanı üyesi, milletvekili ve MYK üyelerinin katılımıyla toplantılar yapıldı.



Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi Genel Kurul’da görüşüleceği için bu toplantılara 15 gün ara verilecek. Ardından Konya, Erzurum, Aydın ve Eskişehir ile devam edilecek