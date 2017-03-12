MHP'den Hollanda hakkında çok sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın kararına tepki gösteren Yalçın, "Bu bir Orta Çağ zihniyeti. Yani dünyaya Avrupa medeniyetini kabul ettirmeye çalışan bir zihniyetin iflasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ve Türk bakanlara yönelik tavrını kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa Türk Konfederasyonu Başkanını da talimatlandırdığını ve soydaşları demokratik tepkilerini göstermeye davet ettiğini ve harekete geçirdiğini belirtti.

Yalçın, "Arkadaşlarımız, Sayın Dışişleri Bakanının inmesi planlanan havaalanında bir oturma eylemi başlattılar ve şu anda da seferber bir haldeler. Burdaki amacımız Avrupa'ya bir tepki ortaya koymak." dedi.

Hükümetin aldığı kararlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, Hollanda'nın ortaya koyduğu tavrın karşısında, misillemenin daha ciddi ve daha ileri düzeyde yapılması gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin bakanlarına yapılan tavrı gerçekten kabul etmek mümkün değil. O halde Türkiye'nin çok daha ciddi tedbirler almak suretiyle Hollanda'nın tavrına ve diğer ülkelerin tavrına karşı bir duruş sergilemesi gerekir. Bundan yana bir endişemiz yoktur. MHP, alınacak ve alınması planlanan tedbirlerin yanında olacaktır. Bunu da buradan alenen ilan ediyoruz. Arkadaşlarımız kendi tavırlarını Avrupa ülkelerinde ortaya koyacaklardır."

Yalçın, yurt dışında yapılacak protesto gösterilerinin yasalara uygun ve demokratik çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini de kaydetti.