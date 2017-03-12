SON DAKİKABAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK
  • Hollanda polisi Bakan Kaya'nın aracını durdurdu
  • Galatasaray son dakikada güldü !
  • Hollanda'dan uçuş iptali öncesi küstah teklif
  • Berlin'i kana bulayan isimle bağlantılı isim İzmir'de yakalandı
  • GÖRÜLMEMİŞ KRİZ ! HOLLANDA BAKAN'IN İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ

MHP'DEN HOLLANDA HAKKINDA ÇOK SERT SÖZLER

MHP'den Hollanda hakkında çok sert sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere ilişkin, "Bu bir Orta Çağ zihniyeti. Yani dünyaya Avrupa medeniyetini kabul ettirmeye çalışan bir zihniyetin iflasıdır." dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engellere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın kararına tepki gösteren Yalçın, "Bu bir Orta Çağ zihniyeti. Yani dünyaya Avrupa medeniyetini kabul ettirmeye çalışan bir zihniyetin iflasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye ve Türk bakanlara yönelik tavrını kabullenmenin mümkün olmadığını vurgulayan Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Avrupa Türk Konfederasyonu Başkanını da talimatlandırdığını ve soydaşları demokratik tepkilerini göstermeye davet ettiğini ve harekete geçirdiğini belirtti.

Yalçın, "Arkadaşlarımız, Sayın Dışişleri Bakanının inmesi planlanan havaalanında bir oturma eylemi başlattılar ve şu anda da seferber bir haldeler. Burdaki amacımız Avrupa'ya bir tepki ortaya koymak." dedi.

Hükümetin aldığı kararlara ilişkin de değerlendirmede bulunan Yalçın, Hollanda'nın ortaya koyduğu tavrın karşısında, misillemenin daha ciddi ve daha ileri düzeyde yapılması gerektiğine inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin bakanlarına yapılan tavrı gerçekten kabul etmek mümkün değil. O halde Türkiye'nin çok daha ciddi tedbirler almak suretiyle Hollanda'nın tavrına ve diğer ülkelerin tavrına karşı bir duruş sergilemesi gerekir. Bundan yana bir endişemiz yoktur. MHP, alınacak ve alınması planlanan tedbirlerin yanında olacaktır. Bunu da buradan alenen ilan ediyoruz. Arkadaşlarımız kendi tavırlarını Avrupa ülkelerinde ortaya koyacaklardır."

Yalçın, yurt dışında yapılacak protesto gösterilerinin yasalara uygun ve demokratik çerçevede gerçekleşmesi gerektiğini de kaydetti.

AA
278
-
Serenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdıSerenay ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi rekor kırdı
Başbakan Yıldırım ölümden döndüBaşbakan Yıldırım ölümden döndü
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın istifasını mı isteyecek ?
''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''''Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ben aradım''
PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!PSG'li oyuncular ve Rihanna iddiası!
Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !Türkiye'nin yeni Suriye taktiği: Hilal !
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Hollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldıHollanda Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS