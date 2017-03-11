MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'a bir saldırı daha

Geçtiğimiz hafta bir üniversitede konuşurken 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atan bir genç, Oğan'ın konuşma yaptığı kürsüyü devirmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli bu durumla ilgili 'Ülkücü başladığı işi yarım bırakmaz' demişti.

SİNAN OĞAN: ARACIMIN TEKERLEKLERİ BIÇAKLANDI

Sinan Oğan, bugün Twitter adresinden yaptığı açıklamada aracının tekerlerinin bıçaklandığını kaydetti. Sinan Oğan "Dünkü toplantımızı basmaya gelip aldığımız tedbirleri görüp eylemi yapamayanlar, resmi arabamızın tekerlerinden ne istediniz bre gafiller..." ifadelerini kullandı.