MHP'den referandum anketi açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Türkiye bugün eğer terörle müzakereden, terörle mücadele evresine gelmişse, bunun sebebi Türk milliyetçilerinin ocağı olan MHP'nin kararlı duruşu sayesindedir." dedi.

Adan, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin duruşu ve tutumunu hiçbir şekilde siyasi mülahaza konusu yapmayacaklarını söyledi.

Adan, "Bu çerçevede son aylardaki temel konumuz olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili özellikle CHP'nin, Milliyetçi Hareket Partimizi ve Genel Başkanımızı hedef alan söylemlerini dikkate ve ciddiye almıyoruz. Mevcut tartışmalar paralelinde bazı siyasi parti sözcülerinin kendi tezlerini, kendi görüşlerini ve kendi duruşlarını ortaya koymak yerine bizleri hedef alan cümlelerini aynen iade ediyoruz." diye konuştu.

MHP'nin, Meclis Grubu, teşkilatları ve tabanının Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda tek yürek olduğunu belirten Celal Adan, Türk milliyetçilerini ve parti tabanını sorgulamanın kimsenin haddi olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizi eleştirenler, milliyetçiliğimizi sorgulama cüreti gösterenler, hangi çatı altında kimlerle ittifak ettiklerine dönüp bakmalıdırlar. Bölücülerin siyasi uzantılarıyla kol kola girip onların dilinden konuşanlar ne TBMM çatısı altında ne de herhangi bir yerde bize dil uzatamazlar. Kantin ağzıyla, sloganlarla, dersten çakmış tembel öğrenci edasıyla konuşmayı bırakın. Daha birkaç sene önce Türkiye hendeklerle kuşatılmışken neredeydiniz? Kimin ağzından konuşuyor, kimin değirmenine su taşıyordunuz? Türkiye bugün eğer terörle müzakereden, terörle mücadele evresine gelmişse, bunun sebebi Türk milliyetçilerinin ocağı olan MHP'nin kararlı duruşu sayesindedir."

MHP'nin referandum sürecindeki tavrının ve duruşunun son derece net olduğunu ifade eden Adan, "Birileri anlamak istemese de üzerimize hücum etse de bizim tartışmasız hedefimiz Türk milletinin varlığını güvenceye almak ve milletimizi güvenli bir şekilde geleceğe taşımaktır." dedi.

MHP'nin kararlı duruşu sayesinde Anayasa'nın temel ilkelerinin sonuna kadar korunduğunu ifade eden Adan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"PKK'sından FETÖ'süne, CHP'sinden HDP'sine kadar çok geniş bir hayır cephesinin karşısına elbette çıkacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim meselemiz kişilerle değildir. Açıkça görülmüştür ki referandumun kilidi MHP'dir. Bu yüzdendir ki hayırcı cephe parti tabanımızı, teşkilatlarımızı ve seçmenlerimizi açıkça hedef almaktadır. Masa başında yapılan anketlerle, sosyal medyada çıkartılan gürültülerle milliyetçi, ülkücü taban etki altına alınmaya çalışılmaktadır. Açıkça söylüyorum hiç kimse bu kurnazlığa tevessül etmesin. Milliyetçi, ülkücü taban kimin ne dediğini, niye dediğini, neyin ve kimlerin peşinde olduğunu gayet iyi bilmektedir. Parti tabanımız Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve milliyetçi dünya görüşünün etrafında kenetlenmiştir. Bu kenetlenmeyi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir."

Referandumdaki kararlarının millet, devlet ve istikbal için verilmiş olduğunu kaydeden Adan, "MHP, lideriyle, teşkilatlarıyla birlikte 'evet' kararının arkasında sonuna kadar durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"'Evet' önde"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Adan, "Partiniz anket çalışmaları yapıyor mu?" sorusuna "evet" sonucunun önde olduğu yanıtını verdi.

CHP'nin referandumu, Anayasa Mahkemesine götürmeme yönündeki kararını isabetli bulduğunu dile getiren Adan, "Milletten kaçmamalı. CHP Anayasa Mahkemesine gitmeyerek doğru bir karar vermiştir. Milletin iradesi hepimizin saygı duymak mecburiyetinde olduğu bir iradedir." şeklinde konuştu.

İstifa eden AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in açıklamalarına ilişkin görüşü sorulan Adan, şunları söyledi:

"MHP Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın en çok hassasiyet gösterdiği konu bu referandum sürecinde kutuplaşmadan, meseleyi demokrasinin kendi olgunluğu içinde tamamlamaktır. 'Hayır' diyen de bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir, 'evet' diyen de bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Çıkacak sonuç ne olursa olsun milletimizin ortaya koyduğu irade olarak değerlendirilmeli. Kutuplaşmalara, çatışmalara fırsat verilmemelidir. Bu konuda MHP son derece duyarlıdır."

Denizli'nin Buldan ve Serinhisar MHP ilçe teşkilatlarının feshedilmesine ilişkin soruyu Adan, "Her siyasi partide zaman zaman birtakım aykırılıklar olur, siyasi partilerin tüzükleri devreye girer, disiplin kurulları devreye girer. Meseleyi o ölçüde değerlendirmek gerekmektedir." diye yanıtladı.

"Partiden ihraç edilenlerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu "İhraç edilmişlerin programlarıyla ilgilenmiyoruz" diye yanıtlayan Celal Adan, sözlerini şöyle tamamladı:

"15 Temmuz’u unuttuk gibi, oysa 15 Temmuz Cumhuriyet tarihinin en alçak saldırısıdır. Polisin askeri, askerin polisi vurduğu bir saldırıdır. 15 Temmuz Türk siyasetinin bütün kodlarını değiştirmiştir. 15 Temmuz’dan sonra siyasi partinin geleceği değil, Türk devletinin geleceğine odaklanmıştır MHP. MHP, elbette 15 Temmuz’dan sonra değerlendirmesini farklı yapacaktır. Biz devletin toparlanmasını, yeniden inşasını, ülkenin bölünmemesini, PKK’nın nefesinin kesilmesini, Suriye bölgesinde yeni bir kantonun oluşmasına mani olması konusunda bir iradeye öncülük yapıyoruz. MHP’nin duruşu bir Türk duruşudur, bir milli duruştur, Mustafa Kemal’in duruşudur. 1900 ile 1923 arası devleti yeniden inşa etmek isteyen karakterin duruşudur."

Celal Adan, vatandaşları, partilerinin 19 Şubat Pazar günü Halkalı Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenecek "Sevdamız Türkiye İçin Evet" programına davet etti.