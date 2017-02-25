MHP'den sürpriz referandum açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Afyonkarahisar'da partisinin kentteki yeni il başkanlığı hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günal, referandumla ilgili soru üzerine, MHP'nin referandumda kendi çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

AK Parti Genel Merkez Teşkilatı'nın Ankara Arena Spor Salonu'ndaki toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görselini kullanılmasının, hedeflerinin aynı olmasından kaynaklandığını anlatan Günal, şunları söyledi:

"Referandumda 'evet' çıkması için uğraşıyoruz ama çıkış noktamız da vatandaşlara anlatma şeklimiz de kendimize özgü olacak. Broşür, afiş ve kitapçık çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde onları paylaşacağız. Onlar da kendi çalışmalarına başladılar. Tabii ki aynı hedefe doğru çalışıyoruz. Ancak yöntemlerimiz ve araçlarımız kendimize özgü. Zaman içerisinde başka bir gelişme olursa onları sizlere duyuracağız inşallah."

"MHP olarak her zaman buna hazır olduğumuzu söyledik"

İdam talebiyle ilgili başka bir soru üzerine Günal, "İdam konusu zaman zaman gündeme geliyor. Bunun bir söylem olarak kalması Türk milletini yaralıyor. Dolayısıyla siyasi bir söylemden öte geçerse, samimiyseler biz MHP olarak her zaman buna hazır olduğumuzu söyledik." dedi.

Günal, ortada bir anayasa değişikliği paketi olduğu için idamın bu paketin içine girmesinin şu anda mümkün olmadığını vurguladı.

"Referandumda 'hayır' çıkması halinde akabinde erken seçim olacak" iddialarını da varsayım olarak niteleyen Günal, "Biz evet çıkacağına inanıyoruz ve onun için de çalışıyoruz. Birtakım varsayımlar kulis köşelerinde yapılabilir ama MHP, ilkeli bir partidir. Varsayımlar üzerinden hareket ederek bir magazin malzemesi çıkartmanın anlamı yok şu anda. Ortada yapılan bir çalışma var. Milletin kafasını karıştırmanın bir anlamı yok." diye konuştu.