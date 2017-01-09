MHP'den "yeni anayasa" açıklaması

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, "Bu Anayasa değişikliği teklifiyle bir rejim değişikliği değil, sadece ve sadece bir hükümet sistemi değişikliği, aslında daha da doğrusuyla bir hükümet sistemi netleştirmesi söz konusudur." dedi.

Parsak, TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde grubu adına yaptığı konuşmada, 1982 Anayasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 18 kez 100'ün üzerinde maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle değişikliklere uğradığını anımsatarak, şu anda ise anayasa üzerindeki 19. değişikliği teklifine ilişkin çalışmaların yapıldığını aktardı.

Yürütme yapısının, kendi içinde iki başlılık arz ettiğini belirten Parsak, bir tarafta hiçbir sorumluluğu bulunmayan bir cumhurbaşkanı ile öbür tarafta halkın oylarıyla seçilmiş TBMM'nin içinden çıkan, başında bir başbakanın olduğu ve tüm sorumluluğu da üzerinde taşıyan bir makamın söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bu iki başlılığın çok ciddi tartışmaları da beraberinde getirdiğini kaydeden Parsak, 2014'te cumhurbaşkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesiyle birlikte pek çok anayasaya aykırılık tartışmasının yaşandığını hatırlattı. Parsak, "Geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanları ile hükümetler arasındaki yetki-sorumluluk ilişkileri çerçevesinde önemli sorunlar, önemli sıkıntılar karşımızda durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'nin, kuruluş tarihinden bu yana önemli krizleri ve tıkanıklıkları çözdüğünü dile getiren Parsak, "MHP'nin, tarihinin her döneminde Türk milletinin, devletimizin, memleketimizin ihtiyaçları doğrultusunda, krizleri, sıkıntıları, tıkanıklıkları gideren, çözen bir tutumu vardır, bu yeni de değildir." dedi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'da tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşılaştığını belirten Parsak, şunları kaydetti:

"Gerçekten, 15 Temmuzda bu Gazi Meclis bombalanmaya varıncaya kadar, ihanetin en büyükleri ne yazık ki yaşanmıştır ve 15 Temmuzda meydana gelen bu gelişme çok önemli bir paradigma değişikliğini de beraberinde getirmiştir. Şimdi, zaman zaman söz alan ya da işte, sataşma niyetiyle hem Sayın Genel Başkanımızın, hem benim önceki birtakım beyanlarımızı da ifade etmek suretiyle 'Ne değişti de bugün farklı şeyler söyleniyor?' çerçevesinde birtakım ithamlarda bulunmaktadırlar. Bunları ileri sürenler 15 Temmuzda yaşananları ve 15 Temmuzdan sonra yaşanabilecek muhtemel gelişmeleri anlamayan ya da anlamak istemeyenlerdir."

-"TEKLİFTE HÜKÜMET SİSTEMİ NETLEŞTİRMESİ SÖZ KONUSUDUR"

Anayasa değişikliği teklifinde, anayasanın bütünü üzerinde bir değişikliğin öngörülmediğini aktaran Parsak, "Bu Anayasa değişikliği teklifiyle bir rejim değişikliği değil, sadece ve sadece bir hükümet sistemi değişikliği, aslında daha da doğrusuyla bir hükümet sistemi netleştirmesi söz konusudur." ifadesini kullandı.

Anayasa'nın ilk 4 maddesinde de herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurgulayan Parsak, teklife göre muhalefet milletvekillerinin denetim mekanizması çerçevesindeki hakkı ve imkanının da genişletildiğine dikkati çekti.

Teklifte yer alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve veto yetkisi konularına da değinen Parsak, buna ilişkin değişik eleştirilerin olduğunu anımsattı. Parsak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürütme yetkisine ilişkin olarak söz konusudur. Temel haklar, kişi hakları, siyasi haklarla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi düzenlenemez. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacaktır. Kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri arasında farklı hükümler varsa kanunlar uygulanacaktır. Aynı konuda bütün bunlara rağmen bir kararname çıkarılmışsa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi sonradan aynı konuda bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşılık kanun çıkarırsa söz konusu kararname kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır ve bütün bu kısıtlara rağmen bir hukuka aykırılık söz konusu oldu. Bu hukuka aykırılık da Anayasa Mahkemesi tarafından giderilebilecektir yani yargısal denetim yetkisi de o çerçevede söz konusudur."

MHP olduğu müddetçe ne özerkliğin, ne de bölgesel yönetimin asla söz konusu olamayacağını belirten Parsak, "Anayasa değişikliği teklifi, buradan gerekli çoğunluğu alıp da milletimize giderse milletimiz ne derse MHP'nin başının gözünün üstündedir." diye konuştu.