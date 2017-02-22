MHP'li başkana soruşturma

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, adliye çıkışı yaptığı mahkeme başkanı ve başsavcı için yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, duruşma çıkışında sanık Hüseyin Sözlü'nün, Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanını hedef alan açıklamalar yaptığı, mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmamasına rağmen Başsavcı ve Mahkeme Başkanının kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunduğu aktarıldı.



İleri sürülen iddiaların tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Şubat 2017 Salı günü görülmekte olan "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve 14 sanık hakkında 'Edimin İfasına Fesat Karıştırmak' ve Rüşvet almak' suçlarından yapılan yargılama sonucunda, Hüseyin Sözlü ve diğer bir kısım sanıkların mahkemece cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Mahkeme çıkışında sanık Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanını hedef alan açıklamalar yapmış, mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadan Cumhuriyet Başsavcısının ve Mahkeme Başkanının kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunmuştur.



'BAŞSAVCI VE MAHKEME BAŞKANINI HEDEF ALDI'



Açıklamalarda yargılama konusu olaylardan hiç bahsedilmemiş, doğrudan Cumhuriyet Başsavcısı ve ve mahkeme başkanı hedef alınmıştır. İleri sürülen iddialar tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibarettir. Yargı organlarının güvenilirliğini zedelemeye, gerçekleri polemiklerle kapatmaya, yargı makamlarını siyasi tartışmaların tarafı haline getirmeye yönelik maksatlı açıklamalardır. Bilindiği üzere yargılama iddia konusu olay, deliller ve savunma üzerinden Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre yürütülen bir faaliyettir. Yargılama sonucu verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yolları da açıktır. Yargı görevlileri, yargılama konusu olaylarda delillere, kanun ve vicdani kanaatlerine göre karar verir. Yargılanan kişinin kimliği ve sıfatı değil, eylemleri yargılama konusudur. Adana Adliyesinde görev yapan yargı mensupları da, her zaman ve her yerde adaleti, hukukun üstünlüğünü, kamunun ve mağdurun haklarını korumak için objektif ve tarafsızlık esaslarına uygun olarak çalışmaktadır. Bu itibarla; Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanına karşı yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatılmıştır".



MAHKEME BAŞKANI'NA: FETÖ'CÜLERDEN KALDI



Duruşma sonrası açıklama yapan Sözlü, "İçi boşaltılmış bir bilirkişi raporu ki bilirkişi raporuna imza atanlar bunu aslında bilerek yapmadıklarını itiraf ettiler duruşmada. Açık ve net söylüyorum. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2 hafta önce Ottoman Otel'de AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ile tatil yapmıştır. Yeni, onun telkinleriyle Adalet Bakanlığı'nda temizlik hareketinin görüşmelerini yapmıştır. Mahkemenin başkanı Eray Doğan, 2010 referandumundan sonra FETÖ'cüler tarafından kurulan özel mahkemelerin başkanlarından kalanlardan bir tanesidir ve kendi meslektaşları bilir ki çocuklarını orada okuttuğu için korkan, aciz bir adamdır. Ya talimatlarla bunu yaptı ya da bağlılığı devam ediyor. Mücadelemiz bitmedi. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Sözlü yalnız değildir. Sözlü Adana'dan, MHP'li belediye başkanıdır. Bundan sonra pes edeceğimizi sanmasın. Cumhuriyetin memleket çocuklarının hukukçuluğunu icra ettiği üst mahkemeler var. Camiam arkamda. Adanam arkamda."



DAVA



Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul Kütük, Ragip Bekaroğlu, Burak İnceoğlu, Mehmet Boran, Haluk Boran, Mehmet Şahin, Hüseyin Güçüm, Ahmet Sevimli, Şaban Acar, Mustafa Kaan Aslan, Kutfedi Kılınç, Hikmet Erol Akça ve Ömer Aydın'ın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işlemi için müteahhite işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu 2 milyon 922 bin lira zarara uğrattığını, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.



Dün yapılan karar duruşmasında Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar beraat etmişti.



Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalıkla yürüyerek belediye binası önüne giden Sözlü, verilen karara tepki göstermişti.