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MHP'Lİ İSİMDEN BOMBA AÇIKLAMA !

MHP'li isimden bomba açıklama !

MHP'li Koray Aydın, referandumda AK Parti'nin üçte birinin hayır oyu vereceğini iddia etti.

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MHP'li muhaliflerden Koray Aydın, 16 Nisan'daki referandumda oylanacak olan anayasa değişikliğine AK Parti milletvekillerinin üçte birinin "hayır" oyu vereceğini öne sürdü.

Birgün'ün aktardığı habere göre, Fox TV'de Çalar Saat Programı'nda İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan MHP'li muhaliflerden Koray Aydın, 16 Nisan'da referanduma sunulacak anayasa değişikliğine AK Parti milletvekillerinin de önemli bir kısmının karşı olduğunu iddia etti.

Koray Aydın, konuştuğu AK Parti'li vekillerin rahatsızlıklarını dile getirdiğini belirterek, "AKP milletvekillerinin üçte biri 'hayır' oyu verecek" iddiasında bulundu.

AK Parti'li vekillerin "Biz partimizi seviyoruz ama bu kadar yetki fazla" dediğini aktaran Koray Aydın, toplumda başkanlığa karşı büyük bir tepkinin oluştuğunu da vurguladı.

'Hakkı yenenler gün gelir isyan eder'

Başkanlık sisteminin büyük sosyal çalkantılara sebep olacağını belirten Aydın, "Bakın, hakkı yenen mazlumlar gün gelir isyan eder. 80 milyonu bir korku imparatorluğu altında yaşatamazsınız. Bu dünya tarihinde de böyledir" diye konuştu.

Birgün
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