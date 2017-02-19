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MHP'Lİ İSME BÜYÜK ŞOK ! İPTAL EDİLDİ

MHP'li isme büyük şok ! İptal edildi

Denizli'de MHP'nin muhalif isimlerinden Atilla Kaya'nın konuşmacı olduğu konferansın salonuna verilen izin iptal edildi.

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Denizli'de MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı "Milli İradenin Önemi" konulu konferansın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu için verilen izin, konferansa bir gün kala iptal edildi. Konferansı düzenleyen Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, konferansın Avşar Emniyet Düğün Salonu'nda yapılacağını duyurdu.

Anayasa değişikliği referandumunu anlatmak için toplantılara Denizli'den başlayacak olan MHP'nin muhalif isimlerinden İstanbul Milletvekili Atilla Kaya için, Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği konferans düzenledi. Turan Elleri Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Akyürek, 19 Şubat'ta yapılacak konferansa Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nun tahsisi için Pamukkale Kaymakamlığı'na başvurdu. Kaymakamlıktan 14 Şubat'ta verilen yanıtta, konferansın 19 Şubat'ta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılabileceği belirtildi.

'EMNİYET'TEN ARAYIP BİLDİRDİLER'

Derneğin organizasyon için görevlendirdiği MHP Denizli İl eski Başkanı Yasin Öztürk, konferans için izin verilmesine rağmen bugün Emniyet Müdürlüğü tarafından sözlü olarak aranarak Pamukkale Kaymakamlığı tarafından verilen iznin iptal edildiğinin bildirildiğini söyledi. Öztürk, "İptal gerekçesini sormamıza rağmen gerekçe bildirilmedi. Pamukkale Kaykamamı ile görüşmek istedim ama sonuç alamadım. Bunun üzerine konferansı başka yerde yapmak için ikinci başvurumuzu yaptık, iznimizi aldık" dedi.

MİNİBÜSLERLE TAŞIYACAKLAR

Konferansın yerini daha önce duyurduklarını kaydeden Yasin Öztürk açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 19 Şubat Pazar günü akşam 17.30'da gerçekleştirilecek. Konferansa katılmak isteyenler, Halk Eğitim Merkezi önünden minibüslerle konferansn yapılacağı Avşar Emniyet Düğün Salonu'na taşınacak. Yapacağımız etkinlik gerekli tüm yasal izinleri almamıza rağmen bir gün kala hiçbir gerekçe gösterilmeden Pamukkale Kaymakamı tarafından iptal ettirilmiştir. Ülkücülerin herşeye hazırlıklı olduklarını unutmuşlar ki, "Başka yerde yapabilirsiniz" gibi bir söylemleri üzerine ikinci alternatifimizi söylediğimizde tekrar izin vermek zorunda kalmışlardır."

DHA
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