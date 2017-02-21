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MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ HAYATINI KAYBETTİ

MHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti

MHP Ünye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Keskin, kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ünye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Keskin, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Ahmet Keskin (75), 1996-2003 yıllarında MHP Ünye İlçe Başkanlığı yapmış, son seçimlerde de MHP'den Ünye Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilmişti. 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve yaklaşık bir aydır Ünye Devlet Hastanesinde yatan Ahmet Keskin, 75 yaşında vefat etti. 3 çocuk babası olan Ahmet Keskin'in cenazesi bugün ilk olarak Ünye Belediyesi önüne getirildi ve helallik alındı. Buradaki törene Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, meclis üyeleri, partilerin ilçe başkanları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Helallikler alındı ve ardından cenaze Büyük Cami'ye götürüldü.

Öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze, namazın ardından Kuşça Mahallesi'nde toprağa verildi.

İHA
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