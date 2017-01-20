MHP'Lİ MUHALİFLER 'BAKANLIK' İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

MHP'li muhalifler 'Bakanlık' iddiasına ateş püskürdü

AK Parti ile MHP arasında ''Ver Başkanlığı, al bakanlığı'' şeklinde gizli bir anlaşmaya varıldığı iddiası muhalif ülkücüleri kızdırdı.

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MHP’deki muhalif kanada yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, “Başkanlık siyasi rüşvet teklifidir” başlıklı manşet haberinde, MHP yönetimine muhalif isimlerin görüşlerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir” demişti. MHP’nin muhalif isimleri Başbakan Yıldırım’ın MHP’yi işaret eden bu çıkışını değerlendirdi.

“YENİ BİR GÜNEŞ MOTEL VAKASIDIR”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemini getiren anayasa paketinde AKP’ye verdiği desteğe dikkat çekilen haberde, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu ve Nuri Okutan’ın açıklamalarına yer verildi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, “Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ederken bir siyasi rüşvet şeklinde gündeme getirilmesi yeni bir Güneş Motel vakasıdır” dedi.

“BAHÇELİ DEVLETİ DÜŞÜNÜYOR DA BİZ DÜŞÜNMÜYOR MUYUZ?”

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise “MHP, AKP’yi destekliyorsa bakanlık için yapmıyordur. Bakanlık için yapıyor da bakanlık verilecekse zaten buna milliyetçilik denmez. Devlet Bahçeli devleti düşünüyor da biz düşünmüyor muyuz?” açıklamasında bulundu.  

“ÜLKÜCÜ HAREKETİ KANDIRAMAYACAKTIR”

MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan da “Getirilecek sistemin doğası gereği MHP tasfiye olacak demektir. Yıldırım’ın ‘erken seçim olur’ söylemi, milletvekillerini sindiremeyecek. ‘MHP’li Bakanlar atanabilir’ söylemi, Ülkücü Hareketi kandıramayacaktır” ifadelerini kullandı.

YENİÇAĞ

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