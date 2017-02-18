  • Diyarbakır merkezli şirketten referandum anketi
  • Yavru kediyi beslerken şehit oldu
  • Trafik cezalarının tebliğine mola verildi
  • ''AK Partililerin %35'i evet demiyor''
  • İşte trafik sigortasında primleri düşürecek adım
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MHP’Lİ MUHALİFLER ‘HAYIR’ KAMPANYASINI BAŞLATTI

MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği referandumu için "Hayır" kampanyasını Ankara'da başlattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği referandumu için "Hayır" kampanyasını Ankara'da başlattı. MHP'li muhalifler, eski ve yeni milletvekilleri ile ülkü ocakları eski başkanlarından oluşan "Hayır Platformu'nun referandum için yürüteceği "Hayır" kampanyası, bugün Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasına gelen partililer, davul zurna ile karşılandı. Toplantıya katılanlar, aranarak içeri alınırken, toplantı salonunun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı

'Tanrı Türk'ü korusun', "Tek adama hayır', "Ülküm, ülkem için hayır" yazılı afişlerin yer aldığı toplantıda, "Çırpınırdı Karadeniz" ezgileri eşliğinde Türk bayrakları dalgalandı. Kadın partililerin ellerine kına yaktığı görülürken, program öncesinde de salonda kına dağıtıldı. Toplantı öncesi, halk müziği sanatçıları konser verdi.

MHP’li muhalifler ‘Hayır’ kampanyasını başlattı

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN KIZI ÇAĞRI TÜRKEŞ DE KATILDI

Öte yandan muhalifler Sadi Somuncuoğlu, Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok, sunucunun anonsu sonrası alkışlar eşliğinde salona geldi. Muhaliflerin "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor" buluşmasına MHP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de katıldı.

 

 

DHA
1179
-
Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilirDünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir
Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.
İzmir'de öldüresiye dayak !İzmir'de öldüresiye dayak !
Bu kez elbise giydilerBu kez elbise giydiler
Okulda kız öğrencilere taciz !Okulda kız öğrencilere taciz !
Erdoğan: Bu sistem şahsımın projesidirErdoğan: Bu sistem şahsımın projesidir
Cinayetlerin katil zanlısı yakalandıCinayetlerin katil zanlısı yakalandı
Ataşehir'de mahalleli sokağa döküldüAtaşehir'de mahalleli sokağa döküldü
Filler dağa çıktı !Filler dağa çıktı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS