MHP'Lİ MUHALİFLERDEN SÜRPRİZ ADIM

MHP'li muhaliflerden sürpriz adım

Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın da aralarında olduğu kişilerce referandumda 'Hayır' kampanyasını yürütmek amacıyla "Türk Milliyetçileri 'Hayır diyor' Organizasyonu kurdu.

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Kendi içinde özel bir toplantıda bir araya gelen Komite, referanduma kadar olan süreçte kampanyanın verimli yürütülmesi  adına çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. 

Komite, 18 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da  MHP’de geçmiş dönemlerde ve şimdi siyaset yapanların  da katılacağı, “ “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı, geniş katılımlı bir toplantı yaparak, “Hayır” kampanyasını resmi olarak  başlatmış olacak.

Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor”  Organizasyon Komitesinin daha sonra açıklayacağı katılım listesinde,  Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Anayasa değişikliğine Meclis’te ret oyu veren milletvekilleri, MHP’li eski vekiller ile  ülkücü camianın aksakallıları önemli bir bölümü oluşturuyor.

 Komitenin dün yaptığı toplantıdan çıkan ilk bildiri şöyle:

"30 Ocak 2017 tarihinde Türkiye’yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan “Hayır” kampanyasının

30 Ocak 2017 tarihinde Türkiye’yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan “Hayır” kampanyasının detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiğimizi ve aşağıdaki kararları aldığımızı Türk milletine saygıyla duyururuz.

Dört genel başkan adayı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste referanduma “hayır” diyen 26. dönem milletvekilleri, önceki dönemlerde TBMM’de partimizi temsil etmiş milletvekillerimiz ve ülkücü hareketin aksakallarının önemli bir kesimi ile yapmış olduğumuz istişare toplantısında Türk milletinin kaderini belirleyecek süreçle ilgili önemli kararlar alınmıştır.

Referanduma kadarki dönemde hayır kampanyasının verimli yürütülmesi adına çeşitli alanlarda çalışmalar yapılması ülkemizin geleceği açısından son derece kritik rol oynamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak 18 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi’nde geçmiş dönemlerde ve şimdi siyaset yapan değerli şahsiyetlerin de iştirak edeceği “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı, geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi ve yürütülecek “Hayır” kampanyası için ilk adımın atılması kararlaştırılmıştır.

Bunun yanı sıra fikir alışverişinde bulunmak amacıyla referandumda hayır kampanyası yapacağı düşünülen merkez sağda siyaset yapan partilerimize de ziyaretlerin yapılması planlanmaktadır.

Türk milletine saygı ile duyurulur.

“Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” Toplantısı Organizasyon Komitesi"

 

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