MHP'Lİ SAFFET SANCAKLI'NIN EŞİ İNTİHAR ETTİ

MHP'li Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti

Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın İstanbul’da bulunan eşi Hülya Sancaklı’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı'nın İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ

MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti.saffet-sancaklinin-esi-hulya-sancakli.jpeg

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