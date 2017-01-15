MHP'Lİ SANCAKLI'NIN EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

MHP'li Sancaklı'nın eşinin tedavisi sürüyor

Prof. Dr. Akdemir, MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

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Medicana International İstanbul Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın dün saat 20.30 sıralarında ateşli silah yaralanmasıyla hastanelerinin acil servisine getirildiğini, yapılan değerlendirmenin ardından hemen ameliyat kararı alındığını belirtti.

Sancaklı'nın ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını aktaran Akdemir, şu bilgileri verdi:

"Hastaneye geldikten sonra hayati tehlikeyi atlatmak için ilgili müdahale kararı alınıyor. Bu akut dönem yaklaşık 72 ila 96 saat arasında değişir. Bu travmanın şiddetine göre değişiyor. Bugün yaptığımız değerlendirmelerde beyinsel, karaciğer, böbrek, akciğer diğer organların hemodinamisi stabil gözüküyor. Olaydan sonra, müdahale edildikten sonra geriye gitme yok. Sağlık Bakanı da aradı ve kendisine gerekli bilgilendirilmeler yapıldı."

"Hayati tehlikesi var"

Hülya Sancaklı'nın genel durumunun stabil olduğunu aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

"Hastanemize intikal ettikten sonra tüm müdahaleler hızlı ve yerinde yapıldı. Geldiğine nazaran normal, bütün parametreler stabil durumda. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Burada en önemli olay, böyle acil yaralanmalarda, travmatik olaylarda ilk müdahale anı, zamanlaması çok önemli. Bu zamanlamayı hasta kazandığı için şu anda tıbbi tedavisi devam etmektedir. Yoğun bakımda ama halen durumu ciddiyetini korumakta, hayati tehlikesi var."

Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda bakan ve milletvekilinin hastaneyi arayarak Sancaklı'nın durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

AA
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