MHP'li vekil ülkü ocakları hakkında açıklama yaptı

MHP'li vekil referandumda MHP tabanının izleyeceği yolu anlattı. "Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veya gönül vermiş kişiler ile partisinin 'Evet' kararı arasında bir ayrışma veya bölünme yoktur" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk Haber 7'den Ezgi Aşık'a konuştu. “Milliyetçi”, “Ülkücü” gibi sıfatlarla ortada dolaşmaları veya dolaştırılmaları onları bu partinin bir parçası yapmaz, parti adına söz söyleme hakkı vermez" dedi.

“MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİNDE AYRIŞMA YOKTUR!”

MHP tabanı (ülkü ocakları) referanduma “hayır” diyecekler böyle bir bilgi kirliliği var. Siz ne düşünüyorsunuz? Taban ne diyor?

Bir önceki soruya verdiğim cevap aslında bu soruya da yanıt olabilir. Ancak sorunuzun içerisinde MHP tabanı ve Ülkü Ocakları ifadesini kullandığınız için bir düzeltme yapmakta fayda vardır. Ülkü Ocakları Eğitim Ve Kültür Vakfı misyonu ve vizyonu belli, Türk Milleti tarafından da duruşu ve gelenekleri malum bir kuruluştur. Kuralları, töresi ve geleneği olan, genel merkezi ve genel başkanı belli bir kuruluşun görüşünü öğrenmek için onu temsile yetkili kişi veya kişilerin açıklamalarına bakmak lazımdır.

“YARATILAN ALGININ SAHTE OLDUĞU 16 NİSAN’DA BELLİ OLACAK”

MHP tabanı konusuna da gelince her siyasi partide olduğu gibi o partiye daha evvel oy veya gönül vermiş kişilerden farklı fikirlere sahip olanlar mutlaka olacaktır. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy veya gönül vermiş kişiler ile partisinin EVET kararı arasında bir ayrışma veya bölünme yoktur. Ülkücüler şu anda partileri MHP’nin, gündelik-tahterevalli siyaseti anlayışının değil “vatan”, “millet”, “devlet” ve “cumhuriyet”in varlığı ve birliği bilincinde bir siyaset anlayışı yürüttüklerinin farkındalar. MHP bilincinde ve çizgisinde en ufak sapma olmadan ve fakat diğer partilerin ülke meselelerindeki hatalarını kabul ettire ettire Türk Siyaseti’nin başat ve etkin partisi haline gelmiş durumdadır ki sizin taban dediğiniz kesim bununla gurur duymaktadır. Ülkücüler partisinin ve liderinin politikalarının gayet de bilincinde olarak bunlara bağlı ve benimsemiş bir vaziyette 16 Nisan’da oylarını kullanmaya gidecekler. Bu anlamda yaratılan algıların ne denli sahte olduğu da 16 Nisan’da belli olacaktır.

“GEREK GÖRÜLMESİ HALİNDE ORTAK ÇALIŞMA YAPILABİLİR”

AK Parti ve MHP referandum da nasıl bir propaganda yürütecek?

Sayın genel başkanımız referandum için kendi siyasi usul ve anlayışımızla kendi propagandamızı ayrı olarak yapacağımızı açıkça beyan etmiştir.



Sadece şunu belirtmek gerekebilir ki geçtiğimiz günlerde sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin teşkilatlara göndermiş olduğu genelge metninin içerisinden bir kısım cımbızla çekilip servis edilerek yine AK Parti ile MHP referandumda ortak propaganda faaliyeti yapacak gibi bir bilgi kirliliğine yol açılmaya çalışılmıştır. Aslında o genelgede bile Milliyetçi Hareket Partisi’nin 16 Nisan referandumuna kendi imkân ve kabiliyetleriyle hazırlanacağı yazmaktadır. Lakin referandumda aynı tercihler içinde bulunacağımız siyasi partilerle de gerek görülmesi halinde ortak çalışmalar yapılabileceği belirtilmiştir. Bu kısa sürede böyle önemli bir konuda politikamızı anlatmak bazı güçlüklerle karşılaşabileceğinden bu tip ortak çalışmaların yürütülmesi icap edebilir ama az önce söylediğim ve genel başkanımızın teşkilatlara gönderdiği genelgede de yer aldığı üzere Milliyetçi Hareket Partisi 16 Nisan referandumuna kendi imkân ve kabiliyetleri ile ve yine kendi usul, ilke ve siyasi üslubunca gidecektir. Partimizin yapacağı propaganda konusuna gelince. Bu çerçevede merkez yönetim kurulu merkez disiplin kurulu üyeleri, başkanlık divanı üyesi ve milletvekillerinin katıldığı kapalı salon toplantıları yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir.

Yine her dönemde olduğu gibi referanduma giderken de kampanya çalışmaları afişlerle, broşürlerle, kitapçıklarla ve kampanya müzikleri ile desteklenecektir.



“BU ÜLKE İÇİN BİR YEMİNİMİZ VAR, VAZGEÇİLEMEZ”

Daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere MHP’nin kampanya sırasında kullanacağı ana slogan, "Bu ülke için bir yeminimiz var, vazgeçilemez." dir. Kampanya süresince Milliyetçi Ülkücü hareketin başta teşkilat mensupları olmak üzere her bir üyesi hareketimizin Türk milletine verdiği sözü tutmak adına verdiği EVET kararını anlatacaktır.