MHP'li Yalçın'dan canlı yayında sert tepki

Habertürk ekranlarındaki Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı adlı programa telefonla katılan MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, programın konuğu Sonar Araştırma'nın Başkanı Hakan Bayrakçı'ya çok sert tepki gösterdi.

Sonar Araştırma'nın patronu Hakan Bayrakçı'nın canlı yayında referandum sürecindeki MHP'nin tavrıyla ilgili eleştirileri üzerine programa telefonla katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bayrakçı'ya "keser misin sesini" diye çıkıştı.

Yalçın, 15 Temmuz sonrası partisinin belli konularda siyasi bir duruş sergilediğini söyleyerek, Bayrakçı'nın eleştiri yapmadan önce araştırma şirketini kapatması gerektiğini ifade etti.



Yalçın'ın bu sözleri Bayrakçı'nın tepkisini çekince ikili arasında oldukça sert bir tartışma yaşandı.