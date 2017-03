MHP'liler muhalif MHP'lilere saldırdı !

Mersin'in Silifke'de ilçesinde, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte ’Tek Adam Yönetimine Hayır’ konferansı düzenleyen MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salon basıldı.

Özdağ ve Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salona bir anda onlarca kişi girerek 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı attı. Slogan atan grup salondaki masalar ile kürsüyü devirdi.



Çıkan kargaşa sırasında hareketli anlar yaşanırken Özdağ ve Halaçoğlu salondan çıkarıldı. O anlar kameralara an be an kaydedildi.