MHP'nin 'Evet' demesinin arkasındaki neden ortaya çıktı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla yayınlanan kitapçıkta, FETÖ’nün kaset komplolarıyla partiyi kontrol etmek istediğini, parti içindeki muhalefeti bir Truva Atı gibi kullanmayı denediği anlatıldı. Kitapçıkta, “Düşman uyumuyor muhalefet uyuyor” denildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, “Referandum süreci ve MHP'nin saldırıların odağında olma sebepleri” adlı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta, FETÖ'nün MHP'ye sızma girişimleri ve yaptığı operasyonlar anlatıldı. FETÖ'nün 1980 darbesinden bu yana MHP üzerinde projeler uyguladığını, kaset komplolarıyla kontrol etmeye çalıştığını, parti içindeki muhalefeti bir Truva atı gibi kullanmayı denediklerinin anlatıldığı kitapçıkta, son olarak 15 Temmuz'da oynanan oyunun tutmadığına işaret edildi. MHP'nin Türk milleti açısından taşıdığı önemi fark eden küresel aktörlerin 48 yıldır operasyonlar yaptığı ve projeler uyguladığı, 12 Eylül 1980 darbesinin MHP'nin önünü kesmeyi amaçlayan küresel bir proje olduğu anlatılan kitapçıkta şu ifadeler yer aldı:

FETÖ 12 EYLÜL'DE TEMEL ATMIŞ

“12 Eylül'den sonra Türkiye'yi çekip çevirmeye dönük küresel projelerin devamı niteliğinde FETÖ hareketinin temelleri atılmıştır. Askerlerin yönetimi devraldığı, ülkede terör estirdiği bir zaman diliminde FETÖ'nün öncelikle askeriyede örgütlenmesi tesadüfü değildir. Emperyalizmin önceki başarısızlıklarına karşılık, alternatif bir proje olarak FETÖ'nün temelleri atılmıştır. Daha sonra proje, bu örgüte devşirilecek elemanların Türkiye'nin bütün kurumlarına bütün kesimlerine sızması için planlı, programlı ve sabırlı bir şekilde uygulanmaya başlamıştır.

KASET KOMPLOSUYLA START VERİLDİ

Küresel güçlerin cambaz ve maşası olan FETÖ, MHP üzerindeki en büyük operasyonlarına 2011 seçimleri öncesinde kaset komplosuyla start vermiştir. FETÖ'nün MHP'ye sızarak içeriden ele geçirme çabaları ise sonuçsuz kalmıştır.

MÜZMİN MUHALEFETİ ÖRGÜTLEDİ

FETÖ, 2015 Kasım seçimleri sonrasında ise müzmin muhalefeti örgütleyerek MHP aleyhindeki gayretlerine yeni bir veçhe vermiştir. Örgütü kullanan küresel aktörler, bu yolla Türkiye'nin bütün kurumlarını kontrol edilebilir kılmayı hedeflemişlerdir. 2016 yılı ortalarına gelindiğindeyse FETÖ, devleti tamamen ele geçirebilecek gücü kendinde görerek harekete geçmiş, 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yapmıştır.

MHP OYUNU BOZDU

O günün gecesi, küresel güçlerin güdümündeki FETÖ'nün oyununu yine MHP bozmuştur. Darbe girişimine karşı ilk cesur siyasi çıkışı MHP lideri Devlet Bahçeli yapmış, partisiyle teşkilatlarının devletin ve meşru hükümetin yanında yer aldığını açıklamıştır. Bunun içindir ki FETÖ'nün halen temizlenemeyen gizli ayakları, parasla kaynakları ve toplumun çeşitli kesimlerine gizlenen elemanları MHP'yi içeriden bölmek için müzmin ve sözde muhalefeti bir Truva Atı gibi kullanmayı denemişlerdir.”

TÜRKİYE BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

MHP'nin Türk milleti açısından taşıdığı önemi fark eden küresel aktörlerin 48 yıldır operasyonlar yaptığı ve projeler uyguladığı, 12 Eylül 1980 darbesinin MHP'nin önünü kesmeyi amaçlayan küresel bir proje olduğu anlatılan kitapçıkta şu ifadeler yer aldı: “Türkiye hala devasa tehditlerin hedefindedir. Ülkemizi Suriye ve Irak misali etnik ve mezhep temelli bölme planları hala dolşamktadır. Gaflat ve dalalet içindeki CHP, Perinçekgiller tayfası ve müzmin sözde muhalifler uyusa da düşman uyumamaktadır. Bu yüzden referandumda MHP “evet” diyecek, milli birlik ve beraberlikte yeni bir hamlenin, yeni bir silkiniş ve uyanışın kapıları millet eliyle aralanacaktır. MHP muarız ve aleyhtarlarının attıkları iftiralar, yazdıkları yalanlar ayaklarına dolanacaktır. MHP kervanı 16 Nisan'dan sonra da yoluna devam edecektir.”