MHP'nin kalesinde istifa depremi

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa haberleri gelmeye devam ediyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini getirmek için AKP ile anlaşmasına tepkiler büyüyor.



Yeni Anayasa teklifine karşı çıkan MHP Yozgat Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya destek vererek, “Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını” ilan edip, istifa etti.

