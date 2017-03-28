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MHP'NİN KANALINDA DEPREM ! O DA İSTİFA ETTİ

MHP'nin kanalında deprem ! O da istifa etti

MHP'nin kanalı Bengütürk TV'deki ''evet-hayır'' kavgasında son perde...

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Devlet Bahçeli'nin 'evet' demesiyle ayrışmaların yaşandığı MHP'de, partinin kanalı da karıştı. Art arda yaşanan ayrılıkların ardından sunucu Esra Yıldız da istifasını verdi.

MHP'deki 'evet-hayır' tartışması devam ediyor. Partinin kanalı Bengütürk TV'de de Genel Yayın Yönetmeni Murat İde ve ekran yüzü Çiğdem Akdemir 'hayır' deyip görevlerini bırakmıştı.

BİR HAYIR AYRILIĞI DAHA

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Kanalda her sabah 'Gündoğdu' ve haftada bir yayınlanan 'Buyrun Konuşalım' isimli programları hazırlayıp sunan Esra Yıldız da 'hayır' diyerek istifa etti. Konuklarına sorduğu 'başkanlık anayasası' soruları parti içinde rahatsızlık yaratan Esra Yıldız, sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımında, "Bazen doğru bildiğini yapmalısın. Sonuçların canı cehenneme" diye yazdı.

Cumhuriyet
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