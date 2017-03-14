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MHP'NİN KANALINDA 'HAYIR' KRİZİ

MHP'nin kanalında 'hayır' krizi

MHP'nin yayın organı olarak bilinen Bengütürk'te Genel Yayın Yönetmeni Murat İde'nin istifasının ardından bu kez bir ekran yüzüyle yollar ayrıldı.

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MHP'nin yayın organı olarak bilinen Bengütürk'te Genel Yayın Yönetmeni Murat İde'nin referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklamasının ardından görevine son verilmişti.

Bengütürk'te şok bir ayrılık daha yaşandı.

Kanalda 6 yıldır ekran yüzü olarak görev yapan Çiğdem Akdemir'le de yollar ayrıldı.

Başarılı ekran yüzü ile yolların ayrılmasının altında yatan sebebin Akdemir'in sosyal medya hesabından refarandumla ilgili paylaşımların olduğu belirtiliyor.

NTV'de Dış Haberler editörlüğü yaptıktan sonra bir süre 6 News'de çalışan Çiğdem Akdemir Bengütürk'te haber sunuculuğu görevini yürütüyordu.

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