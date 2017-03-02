MHP'nin referandum şarkısı özel kalemden

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; MHP referandum kampanyasını dört ayak üzerine oturttu. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın verdiği bilgiye göre, kampanyanın ilk ayağını genişletilmiş il divan toplantıları oluşturuyor. 27 Kasım’da Bursa’dan başlatılan ve 16 ilde yapılan il divan toplantıları 40’a kadar çıkarılacak. Adana, Tekirdağ, Niğde, Tokat başta olmak üzere Mart ayı içinde 20 ilde divan toplantısı yapılacak.

MHP’YE GÖRE TÜRK ANAYASASI

Kampanyanın ikinci ayağını ise el ilanı, afiş ve broşürler oluşturuyor. Yarın teşkilata gönderilecek görsel materyallerde “Millet İçin Devlet İçin Türkiye İçin Evet” ile “Bu Ülke İçin Yeminimiz Var, Vazgeçilmez” sloganları yer alıyor. Bahçeli’nin sunuş yazısının yer aldığı kitapçıkta ise MHP’nin anayasaya ilişkin bakış açısı ve neden bu değişikliğe ihtiyaç duyulduğu anlatılıyor.

Yeni düzenlemenin neler getirdiği de kitapçıklarda Bahçeli’nin “MHP devlet ve millet varlığının güvenceye alınıp güvenlik bir şekilde istiklal içinde istikbale taşınması için evet diyoruz” sözleri de yer alıyor. Kitapçık, “MHP’ye göre Türk anayasası”, “Mevcut Sistemin Aksaklıkları ve Hükümet Sisteminde Değişim İhtiyacı”, “Anayasa değişikliğinin esasları ve Yeni Sistemin Temel Nitelikleri” bölümlerinden oluşuyor. Kitapçıkta yeni sistemin kırılma noktasının 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu dile getiriliyor.

Kamuoyunda oluşan sorulara yanıt verilirken, “TBMM’nin temsil gücü artacak, gençlerin önü açılacak siyasete katılacak, yasama ve yürütme arasındaki güçler ayrılığı netleşecek, yeni sistemde denge ve denetleme ilişkisi mekanizmaları artacak, yasama ve yürütme arasındaki denetim daha etkin hala gelecek, yürütmeyi doğrudan millet seçecek, güvenoyunu millet verecek” ifadeleri kullanılıyor.

SÖZ ÖZEL KALEM’DEN

Kampanya için “Türkiye İçin Evet”, “Yeminimiz Var” ve “Şimdi Evet Haydi Türkiye” adlı 3 şarkı hazırlandı. “Yeminimiz Var” adlı şarkının sözünde MHP Lideri Bahçeli’nin özel kalemi Murat Çeliker’in imzasının yer aldığı görüldü. Şarkının sözleri “Yeminler ettik vatan aşkına, şehitler verdik toprak uğruna” dizeleriyle başlarken, “Yeminimiz var, hem vatan, hem atam hem de bayrağa” nakaratından oluşuyor. Kampanya müziklerinden “Türkiye İçin Evet”in söz yazarı da Bahçeli’nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın oldu. Müzikler için profesyonel bir ekipten destek alındı.

SON MİTİNG İSTANBUL’DA

Kampanya’nın üçüncü ayağında ise kapalı ve açık salon toplantıları ile mitingler düzenlenecek. Bahçeli ilk etapta 9 miting yapmayı planlıyor. Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart’ta Elazığ’dan mitinglere start verecek olan Bahçeli, 24 Mart’ta Bursa, 25 Mart’ta Kayseri, 26 Mart’ta Eskişehir, 1 Nisan’da Sakarya, 2 Nisan’da Ankara, 7 Nisan’da Afyonkarahisar, 8 Nisan’da Antalya’da halka seslenecek. Bahçeli son mitingini ise 9 Nisan’da İstanbul’da düzenleyecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, miting sayısının il teşkilatlarının hazırlıklarına göre artabileceğini belirtirken, “Bu mitinglerde parti bayrağı kullanılmayacak. Her partiden vatandaşlar davetlimiz olacak. Parti bayrakları yerine Türk bayrağı kullanılacak” İfadelerini kullandı. Kampanya’nın dördüncü ayağında ise Bahçeli’nin televizyon ve gazetelere vereceği röportajlar yer alıyor. Bahçeli’nin bu ropörtajları 16 Nisan’a yakın tarihlerde vermesi planlanıyor.