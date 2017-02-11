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MHP'NİN SLOGANI BELLİ OLDU, TEŞKİLAT SAHAYA İNİYOR

MHP'nin sloganı belli oldu, teşkilat sahaya iniyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Sloganımız belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez." dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez." dedi.

Konya Dedeman Otel'de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantı devam ediyor. Toplantıya MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural da katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda süreçle ilgili değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

"Sloganımız belli oldu"

Karakaya, partisinin yeni anayasa teklifinin referanduma götürülmesinde katkı verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"MHP sahada 'Evet' kampanyasını yürütecek. Öncelikle kendi teşkilatlarından başlayacak ve süreç içinde vatandaşa, kamuoyuna açılarak çalışmalarını devam ettirecek. Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaşın karşısına çıktığımızda bunu daha anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Eğiticilerin eğitimini yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek."

Gazetecilerin referandumda 'Hayır' oyu vereceklerini açıklayan MHP'li milletvekillerine ilişkin sorusu üzerine Karakaya, "MHP'nin bazı milletvekillerinin, tamamen parti disiplini dışında hareket ederek başka partilerle bir araya gelmesi, hatta arayış içine girmesi ve ayrı bir baş çekip kampanya yürütmesinin, siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla ve disiplinle bağdaşacak bir tarafı yok. Bunun affedilecek bir tarafı da yok. Gerekli disiplin işlemleri yapılacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA
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