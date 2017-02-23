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MHP'Yİ KARIŞTIRACAK MERAL AKŞENER ANKETİ

MHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketi

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre MHP'li seçmen Devlet Bahçeli'yi üçüncü sıraya attı.

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1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 40,8’i Meral Akşener’i partinin başında görmek istediğini açıkladı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan’da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili yaptığı anketin devamını yayınladı. Dün yayınlanan referandum anketinde, kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında yüzde 43.6 ‘Evet’, yüzde 56.4 ‘Hayır’ oranının çıktığı açıklanmıştı.

Aynı araştırmada MHP’ye ilişkin sorulara seçmenlerin verdiği yanıtlar dikkat çekti. 1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 40,8’i Meral Akşener’i, yüzde 20,8’i Sinan Oğan’ı, yüzde 17,8’i Ümit Özdağ’ı, yüzde 9,8’i ise Devlet Bahçeli’yi partinin başında görmek istediğini açıkladı.

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