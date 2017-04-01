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MİCHAEL RUBİN'DEN ŞOK BİLAL ERDOĞAN TWEETİ

Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti

FETÖ'nün yanında yer aldığı bilinen Michael Rubin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine tartışma yarattı.

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15 Temmuz darbesünü önceden yazan Amerikalı neo-con yazar Michael Rubin'in Twitter hesabından yaptığı son paylaşım tartışma yarattı. Eski Pentagon yetkilisi Rubin'in paylaştığı Tweet'inde "1. Reza Zarrab 2. Mehmet Hakan Atilla 3. Bilal Erdoğan" ifadelerini kullandı. Rubin'in ismini saydığı 3 kişiden Reza Zarrab ve Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de tutuklanmaları, akıllara 'Bilal Erdoğan'a yönelik bir hamle mi geliyor?' sorusunu getirdi. 

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Rubin ayrıca, dün gece sosyal medya hesabından "Lovely with some combat aircraft in Greece" (Yunanistan'da savaş uçaklarından sevgiyle) ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak Rubin söz konusu paylaşımını kısa süre sonra kaldırdı. 

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