SON DAKİKAAyberk Atilla'yı kaybettik

MİCHELLE OBAMA HEDİYEYİ NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Michelle Obama hediyeyi ne yapacağını bilemedi

ABD'de dün gerçekleşen devir teslim törenine Trump ailesinin Obama ailesine verdiği hediye olay oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tüm dünya dün Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci Başkanı olarak görevi devraldığı yemin törenine kilitlendi. Törende yaşanan bazı olaylar sosyal medyada viral oldu. Bunlardan biri de Michelle Obama'nın Melania Trump'ın getirdiği hediyeyi ne yapacağını bilemediği anlara aitti.

Donald Trump dün yemin etmeden önce gelenekler gereği eşi Melania ile birlikte Obama çiftiyle kahve içmek üzere Beyaz Saray’a gitti. Trump ve eşini, Obamalar kapıda karşıladı.

Karşılama sırasında Melania Trump kıyafetiyle aynı rengi taşıyan büyük bir hediye paketini Michelle Obama’ya uzattı.

Melania Trump’ın getirdiği hediye ABD’nin ve dünyanın en lüks mücevhercisi Tiffany& co’ya aitti. Michelle Obama hediyeyi kibarca kabul etti ama bu büyük paketi ne yapacağını bilemedi.

Tiffany&co’nun New York’un meşhur 5’inci caddesindeki simge dükkanı. Lüks mücevhercinin bu mağazası Donald Turmp’ın oteline de komşu.

Fotoğraf çekimi için poz vermesi beklenen Michelle Obama’nın birkaç saniye süren kafa karışıklığı kameralara yansıdı. Eski First Lady’nin yardımına eşi Barack Obama koştu. Obama paketi alıp arkaya uzattıktan sonra fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

575
Deniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladıDeniz Baykal, Erdoğan'ın en büyük korkusunu açıkladı
Swinger rezaletinde fantezili savunmaSwinger rezaletinde fantezili savunma
Gelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezasıGelinine tecavüz eden kayınpedere hapis cezası
Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''Trump: ''En iyi dostum Mehmet Ali Yalçındağ''
MHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtimMHP'li Yusuf Halaçoğlu: İstifa etmekten vazgeçtim
Milyonlarca emekli için yeni gelişmeMilyonlarca emekli için yeni gelişme
"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı"Transparan kıyafet" için açıklama yaptı
Türkiye'de ele geçirildi !Türkiye'de ele geçirildi !
Kamyon şoförü intihara kalkıştıKamyon şoförü intihara kalkıştı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS