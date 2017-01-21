Michelle Obama hediyeyi ne yapacağını bilemedi

Tüm dünya dün Donald Trump'ın ABD'nin 45'inci Başkanı olarak görevi devraldığı yemin törenine kilitlendi. Törende yaşanan bazı olaylar sosyal medyada viral oldu. Bunlardan biri de Michelle Obama'nın Melania Trump'ın getirdiği hediyeyi ne yapacağını bilemediği anlara aitti.

Donald Trump dün yemin etmeden önce gelenekler gereği eşi Melania ile birlikte Obama çiftiyle kahve içmek üzere Beyaz Saray’a gitti. Trump ve eşini, Obamalar kapıda karşıladı.

Karşılama sırasında Melania Trump kıyafetiyle aynı rengi taşıyan büyük bir hediye paketini Michelle Obama’ya uzattı.

Melania Trump’ın getirdiği hediye ABD’nin ve dünyanın en lüks mücevhercisi Tiffany& co’ya aitti. Michelle Obama hediyeyi kibarca kabul etti ama bu büyük paketi ne yapacağını bilemedi.

Tiffany&co’nun New York’un meşhur 5’inci caddesindeki simge dükkanı. Lüks mücevhercinin bu mağazası Donald Turmp’ın oteline de komşu.

Fotoğraf çekimi için poz vermesi beklenen Michelle Obama’nın birkaç saniye süren kafa karışıklığı kameralara yansıdı. Eski First Lady’nin yardımına eşi Barack Obama koştu. Obama paketi alıp arkaya uzattıktan sonra fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.