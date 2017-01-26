MİDESİNDE 18 PREZERVATİF İLE!..

Midesinde 18 prezervatif ile!..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avrupa’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Polis ekipleri salı günü Atatürk Havalimanı’nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Avrupa’da bir ülkeden gelen Alfredo Demeceo M.M.(45) Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı. 

18 PREZERVATİF İÇİNDE 1 KİLO 280 GRAM SIVI KOKAİN

Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği Ekvator uyruklu Alfredo Demeceo M.M.’nin üzerinde yapılan aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Alfredo Demeceo M.M.’yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin içinde sıvı kokain bulunan 18 kapsül halinde içinde 1 kilo 280 gram esrar bulunan prezervatif yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Alfredo Demeceo M.M. dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 

236
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!
Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !
Kayak merkezinde bir ölü daha !Kayak merkezinde bir ölü daha !
AK Parti kitapçığında Bahçeli sürpriziAK Parti kitapçığında Bahçeli sürprizi
Aykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e göndermeAykut Kocaman'dan Rdvan Dilmen'e gönderme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS