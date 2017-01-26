Midesinde 18 prezervatif ile!..

Polis ekipleri salı günü Atatürk Havalimanı’nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Avrupa’da bir ülkeden gelen Alfredo Demeceo M.M.(45) Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.
18 PREZERVATİF İÇİNDE 1 KİLO 280 GRAM SIVI KOKAİN
Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendiği Ekvator uyruklu Alfredo Demeceo M.M.’nin üzerinde yapılan aramalarda bir şey bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Alfredo Demeceo M.M.’yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen şüphelinin içinde sıvı kokain bulunan 18 kapsül halinde içinde 1 kilo 280 gram esrar bulunan prezervatif yuttuğu ortaya çıktı. Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki sorgulanması tamamlanan Alfredo Demeceo M.M. dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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MİDESİNDE 18 PREZERVATİF İLE!..
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avrupa’dan Türkiye’ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri salı günü Atatürk Havalimanı’nda risk analizi yöntemiyle yaptığı çalışmalarda Avrupa’da bir ülkeden gelen Alfredo Demeceo M.M.(45) Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı.
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