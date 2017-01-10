Midye çuvalları kümesten çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, sağlıksız koşullarda midye dolma üretimi yapanlara göz açtırmıyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Muratpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle izinsiz midye dolma üretimi yapan evlere operasyonlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde kötü koşullarda midye dolma üretimi yapan evlere baskın düzenlenmiş, bir kısmı merdaneli çamaşır makinesi içinde bulunan sağlıksız 1 ton 750 kilogram midyeye el konulmuştu.

KÜMESTE MİDYE

Büyükşehir Zabıtası, Kepez’in ardından Muratpaşa ilçesi Balbey mahallesinde izinsiz midye üretimi yaptığı tespit edilen bir eve baskın yaptı. Karşılaşılan manzara, yok artık dedirtti. Çuvallar dolusu midye ve midye yapımında kullanılan malzemeler, içinde tavukların yaşadığı kümes olarak da kullanılan bir barakada bulundu. Tavuklarla iç içe, oldukça sağlıksız koşullardaki midyeleri gören zabıta ekipleri şaşkına döndü. Çuvallar içindeki 300 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

ALO 153’E BİLDİRİN

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi’nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.