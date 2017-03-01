Migros, Kipa'yı 199 milyon liraya aldı !

Migros, Tesco Kipa'nın yüzde 95,5'inin satın alınmasını 199 milyon liraya tamamladığını açıkladı.

Migros, Tesco Kipa'nın yüzde 95,5'inin Tesco Overseas'den satın alınmasını bugün tamamladı. Hisselerin satış bedeli 199 milyon lira olarak açıklandı.



Migros tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Tesco Kipa'da yönetim kontrolü değiştiği için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğduğunu ve bundan muafiyet için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.

Migros, hisse satın alma bedelinin Tesco Kipa'nın tahmini yıllık bilançosuna göre belirlendiğini, kesinleşmiş bilançoya göre nihai fiyat düzeltmesi yapılabileceğini de belirtti.



Migros'un geçen yıl Tesco Kipa'nın yüzde 95.5'ini 302.3 milyon liraya almak için İngiltere merkezli Tesco Overseas ile geçen yıl haziran ayında anlaşma imzalamış, ancak fiyatın revize edilebileceğini belirtmişti.