Milletvekili kaçırıldı !

Ukrayna'nın Odessa kentinde Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun partisi Petro Poroşenko Bloğu millletvekillerinden Aleksey Gonçarenko'nun kaçırıldı.

Ukrayna’da Petro Poroşenko Bloğu millletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Reuters’ın haberine göre Odessa Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloğu millletvekillerinden Aleksey Gonçarenko’nun henüz bilinmeyen bir sebeple kaçırıldığı belirtildi.